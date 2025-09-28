Diez proyectos para fortalecer ciudadanía y democracia en América Latina

La iniciativa promueve la participación ciudadana y la democracia en 11 países de América Latina. Foto: Getty Images

SURA y la Fundación Bolívar Davivienda presentaron los diez proyectos seleccionados en la convocatoria #PensarConOtros 2025, un esfuerzo regional orientado a fortalecer la democracia y la ciudadanía en once países de América Latina: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

En esta edición se registró una participación histórica, con 1.118 propuestas recibidas, frente a las 823 de 2024, lo que evidencia el crecimiento y la diversidad de colectivos comprometidos con estos temas en la región.

Las iniciativas fueron revisadas por un comité de 45 jurados internacionales, que eligieron aquellas con mayor pertinencia y capacidad de generar impacto en sus territorios. Cada proyecto recibirá un apoyo de USD $50.000, para un total de USD $500.000 que se implementarán en 2026. Este año, los proyectos seleccionados se concentran en tres categorías: Formación para una ciudadanía mejor informada, Migración, ciudadanos en tránsito por Latinoamérica y La voz de la juventud.

Ganadores Formación para una ciudadanía mejor informada

- Azul Verde Río (Las Jaibas Productora – Colombia, Valle del Cauca): articula ciudadanías críticas en el Pacífico colombiano combinando saberes ancestrales afro y trans con tecnologías digitales para proteger ríos como el Cauca, Timbiquí y Atrato.

- “Quiéreme Bonito” (FeminARTE – Perú, Lima): cuestiona los mitos del amor romántico como formas simbólicas de violencia de género y los transforma en acciones poéticas, legislativas y educativas.

- Del fact-checking a entender el desacuerdo (Linterna Verde – Colombia, Bogotá): Busca enfrentar la desinformación electoral en 2026 mediante análisis de narrativas polarizantes sobre salud, seguridad y medio ambiente.

“Desde Linterna Verde hemos insistido en la necesidad de evolucionar el enfoque tradicional del fact-checking. La desinformación no se resuelve solo corrigiendo datos aislados: tiene que ver con sesgos cognitivos, emociones y pertenencia social”, le explicó Daniela Flórez, directora de comunicaciones y estrategia de la organización, a El Espectador. Y agregó: “Lo que proponemos es analizar los desacuerdos que atraviesan nuestra sociedad y entender cómo se sostienen. Queremos contribuir a un ecosistema informativo más reflexivo y plural de cara al periodo electoral de 2026”.

“Participar en #PensarConOtros es abrir espacios para la sociedad civil y demostrar que la filantropía local puede transformar realidades, sobre todo ahora que la cooperación internacional atraviesa una crisis de financiamiento”, enfatizó Flórez.

Ganadores Migración, ciudadanos en tránsito por Latinoamérica

- Refugiados y migrantes en América (Édgar Humberto Álvarez - Sandra Páez Álvarez – Colombia, Bogotá): Una exposición itinerante con talleres artísticos y pedagógicos que promueve la empatía y el respeto hacia los migrantes.

- Cuidadoras sin Fronteras (Corporación Humanas – Chile, Santiago): Busca garantizar derechos laborales y sociales a mujeres migrantes cuidadoras, promoviendo su reconocimiento legal y social.

- Mujeres en movimiento (Creadoras de Futuro – México, Tabasco): Visibiliza el desplazamiento forzado de mujeres por crisis climáticas y fomenta herramientas para su comprensión y acción colectiva.

- Mi Arepa: Sabores Ciudadanos (Associacao Migraflix – Brasil, Sao Paulo): Una campaña de gastrodiplomacia en Bogotá, Lima y Sao Paulo que fomenta integración cultural y oportunidades económicas para migrantes y comunidades locales.

El Espectador también habló con Jonathan Berezovsky, fundador y CEO de Migraflix, quien dijo: “Mi Arepa, Sabores Ciudadanos es un proyecto que busca construir una narrativa positiva sobre la inmigración en las ciudades, generando oportunidades para microemprendedores gastronómicos migrantes y locales. El 70 % de los participantes de nuestros programas son mujeres, muchas de ellas encuentran en la gastronomía una forma inmediata de generar ingresos sin salir de casa. Ese ha sido nuestro compromiso desde que empezamos en 2015”, destacó.

Sobre el apoyo recibido, Berezovsky fue claro: “Cada vez hay menos financiamiento internacional para proyectos culturales que construyen ciudadanía. Que SURA y Davivienda apuesten a transformar la realidad del continente es motivo de orgullo y nos da entusiasmo para seguir creciendo”.

Ganadores La voz de la juventud

- Voces en Acción, los jóvenes le hablan a Salgar (ConsultoresORG – Colombia, Antioquia): Combina metodologías participativas y herramientas de innovación social para formar líderes juveniles y fortalecer la acción transformadora.

- Palabras Pendientes (Fundación Instituto de la Conversación – Colombia, Bogotá): Promueve el pensamiento crítico y la participación ciudadana de jóvenes mediante diálogos intergeneracionales con mayores de 70 años protagonistas de luchas sociales y políticas.

- Jóvenes Voz y Tejido del Territorio (ASOCOAYARE – Colombia, Guainía): Escuela intercultural de formación ciudadana para jóvenes indígenas Piapoco, Puinave y Curripaco, que busca fortalecer identidad cultural, liderazgo e incidencia política.

“Nuestra población joven ha estado perdiendo identidad cultural y voz propia. Con este proyecto queremos empoderar a la juventud indígena para fortalecer el tejido social y democrático de nuestro territorio”, le dijo Aura Yavinape, representante de ASOCOAYARE, a este medio. “El Guainía es un departamento lejano y con poca conectividad; muchas veces sentimos que nuestras voces no son escuchadas. Esta iniciativa nos permite abrir espacios de participación a nivel nacional e internacional”, añadió.

“Convocatorias como #PensarConOtros son indispensables porque no siempre se abren estos espacios. Para nosotros es la oportunidad de mostrar cómo los jóvenes podemos aportar a la transformación social y democrática desde nuestros territorios”, resaltó Yavinape.

Democracia desde lo local hacia lo regional

Los 10 proyectos seleccionados representan un mosaico de iniciativas que atraviesan fronteras, géneros y generaciones. Con enfoques diversos —desde el arte, la pedagogía, la tecnología, la gastronomía o el diálogo intergeneracional—, todos coinciden en un mismo horizonte: fortalecer una ciudadanía crítica, activa y consciente, capaz de transformar la democracia latinoamericana desde sus territorios.