“Educación que innova, futuro que evoluciona”, la apuesta de Edutechnia 2025

La feria aspira a convertirse en un motor de cambio para colegios, universidades e instituciones de formación para el trabajo en Colombia y la región. Foto: Cortesía

En un momento en que la inteligencia artificial, la robótica y las plataformas digitales están redefiniendo la manera en que se aprende y enseña, Bogotá se prepara para recibir la cuarta edición de Edutechnia, la feria internacional que reúne a los protagonistas de la innovación educativa en América Latina. El evento, que se realizará del 27 al 29 de agosto en Corferias, busca ser un espacio de encuentro para directivos, docentes, empresas y gobiernos comprometidos con transformar la enseñanza en todos los niveles.

Durante tres días, los asistentes podrán conocer de primera mano las últimas soluciones tecnológicas para aulas del siglo XXI: desde sistemas de gestión académica y plataformas de e-learning, hasta laboratorios móviles, impresoras 3D y recursos de inteligencia artificial aplicados al aprendizaje. Además, la agenda académica ofrecerá conferencias y talleres con expertos nacionales e internacionales que abordarán temas como inclusión, sostenibilidad y transformación digital en el sector educativo.

Para Patricia Acosta, directora de Edutechnia, el propósito es claro: “Queremos que la tecnología sea una aliada para mejorar la calidad, la equidad y la eficiencia en la educación. No se trata de reemplazar a los docentes, sino de darles herramientas para potenciar su labor y preparar a los estudiantes para el mundo que viene”, señala. Con este enfoque, la feria aspira a convertirse en un motor de cambio para colegios, universidades e instituciones de formación para el trabajo en Colombia y la región.

¿Cuál es la relevancia de Edutechnia 2025 para el sector educativo en Colombia y la región?

Nos hemos consolidado como el único evento en el país especializado en innovación y tecnología para la educación, lo que nos convierte en una vitrina estratégica para toda la región. En nuestra cuarta edición, esperamos más de 6.000 asistentes y la participación de más de 150 empresas de países como Argentina, México USA . Esto no solo fomenta el intercambio de experiencias y buenas prácticas, sino que abre oportunidades de negocio e integración regional. Nuestra meta es que cada visitante encuentre soluciones aplicables y escalables a su realidad educativa.

¿Qué novedades y tendencias en tecnología educativa veremos este año?

Destacaremos la inteligencia artificial generativa aplicada a la enseñanza, plataformas adaptativas que personalizan el aprendizaje y nuevas herramientas de realidad aumentada para el aula. Estas innovaciones ya están transformando la manera en que se imparten las clases, al permitir experiencias más interactivas y medibles. En la feria, los asistentes podrán interactuar directamente con estos desarrollos y entender cómo integrarlos en colegios, universidades o programas de formación técnica.

Como experta, ¿cómo considera que se ha transformado el papel del docente frente a esta revolución tecnológica?

Su rol ha pasado de ser transmisor de conocimiento a facilitador y curador de contenidos. Las tecnologías no buscan reemplazar al maestro, sino potenciar su capacidad para personalizar la enseñanza y evaluar de forma más precisa el progreso de los estudiantes. En Edutechnia, tendremos talleres y charlas que abordan justamente esta transición, con casos de éxito de instituciones que han logrado equilibrar innovación tecnológica con el componente humano de la educación.

¿Qué países y empresas estarán presentes en esta edición y qué aportan a la feria?

Tendremos empresas líderes en software educativo, robótica y plataformas de aprendizaje. Estas firmas traen no solo sus productos, sino también experiencias comprobadas de implementación, su diversidad permite a los asistentes comparar soluciones, aprender de otros contextos y generar alianzas internacionales que trasciendan el evento.

¿Cómo contribuye Edutechnia a cerrar brechas en el acceso a tecnología educativa?

Uno de nuestros ejes es la inclusión. Por eso, trabajamos con entidades públicas y privadas para promover soluciones accesibles para comunidades rurales y urbanas de bajos recursos. En esta edición, tendremos una franja dedicada a tecnologías de bajo costo, conectividad satelital y programas de capacitación para docentes en zonas apartadas, esto es clave para que la innovación no sea un privilegio, sino un derecho.

¿Cuál es la agenda académica y qué temas serán prioritarios?

La agenda académica incluye más de 50 conferencias y paneles con expertos nacionales e internacionales. Este año, los ejes temáticos son transformación digital, educación inclusiva, sostenibilidad y aprendizaje basado en competencias. Cada uno de estos temas responde a desafíos urgentes del sector y busca dar herramientas prácticas para su implementación.

¿Qué oportunidades de negocio ofrece la feria para empresas y emprendedores?

Edutechnia es un espacio para cerrar negocios y generar alianzas. En 2024, se concretaron acuerdos por más de 3 millones de dólares entre empresas y entidades educativas. Este año, además de la exhibición comercial, tendremos una rueda de negocios internacional y un espacio de pitch para startups del sector. Esto crea un puente entre innovación emergente y demanda institucional.

¿Cómo se está integrando la inteligencia artificial en las soluciones que veremos en la feria?

La Inteligencia Artificial (IA) ya no es un concepto de futuro, sino una herramienta en uso. En Edutechnia veremos aplicaciones para automatizar tareas administrativas, personalizar rutas de aprendizaje y generar evaluaciones adaptadas al ritmo de cada estudiante. Las empresas participantes presentarán casos concretos de implementación en entornos reales, lo que facilitará su adopción en otras instituciones.

En esa misma línea… ¿qué papel juega la sostenibilidad en la innovación educativa que promueve la feria?

Promover la sostenibilidad es un compromiso transversal. Esto implica desde la reducción de materiales impresos hasta la promoción de tecnologías que optimicen recursos, como energía o agua. Además, en la feria tendremos un pabellón dedicado a soluciones ecoeficientes y metodologías para integrar la educación ambiental en el currículo escolar.

¿Qué mensaje le daría a los docentes y directivos que aún ven la tecnología como un reto más que como una oportunidad?

Les diría que la tecnología, bien utilizada, es un aliado para mejorar la calidad educativa y ampliar oportunidades para los estudiantes. El reto no es la herramienta, sino cómo la integramos de manera estratégica. Edutechnia está diseñada para acompañar este proceso con demostraciones, capacitaciones y redes de apoyo que faciliten la transición hacia un modelo más innovador e inclusivo.