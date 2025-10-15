Facebook Live El Espectador - Educa EDTECH: Educación sin fronteras Bogotá y Educa lanzan becas virtuales. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El Espectador realizó un nuevo Facebook Live para hablar sobre educación, becas y oportunidades de formación superior. En esta edición, participó Tatiana Fuentes, gerente de operaciones de Educa EDTECH, quien habló sobre la alianza con la Secretaría de Gobierno de Bogotá y el lanzamiento de nuevas becas virtuales que buscan acercar la educación superior a más ciudadanos.

“Nosotros somos un grupo que lleva aproximadamente dos años en el país. Nuestro foco principal es democratizar la educación, y buscamos democratizar la educación en diferentes partes del mundo”, explicó Tatiana Fuentes.

En Colombia, Educa ha desarrollado proyectos de becas en regiones como La Guajira, Bolívar y Atlántico, además de municipios como Jamundí (Valle del Cauca), Guachené (Cauca) y Guachetá (Cundinamarca). “En primera instancia Bogotá no estaba en nuestro mapa. Uno siempre piensa que Bogotá tiene demasiadas oportunidades, pero nació Mil en un Día, que busca conectar actores públicos y privados para construir lo que es la Bogotaneidad, y ahí conocimos la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Ahí dijimos: queremos también generar otro modelo de educación en Bogotá”, señaló.

Fuentes destacó que, aunque al principio la capital no hacía parte de sus planes, el proyecto ha tenido una gran acogida: “Ya vamos 190 becas, y nuestros becarios en su 70 % son mujeres. Lo que nos cuentan es eso: ‘entre mi trabajo, entre temas del hogar, entre muchos temas que suelen ser más las mujeres las cuidadoras en sus entornos, estudiar y ese sueño de autorrealizarme había quedado en un segundo plano’. Y con este proyecto hemos logrado llegar a estos perfiles y traer educación de calidad”.

Becas para construir ciudad

La entrega oficial de las becas se realizará durante el Congreso de la Bogotaneidad, evento que simboliza el trabajo de transformación social en la ciudad. “Este es el segundo año que llevamos de aliados de la Bogotaneidad. Dijimos que la idea es entregar estas becas en un espacio que simbolice todo lo que está haciendo Bogotá en este momento. Bogotá le está apostando a los cambios comportamentales, a trabajar directo en sitio con las personas, desde ir a los entornos y saber que se puede hacer un cambio de cultura”, contó Fuentes.

Según explicó, el congreso abordará temas de género, cultura y movilidad, entre otros. “Se va a hablar de los proyectos que se están haciendo para disminuir ese comportamiento que suele pasar en que las mujeres están en la calle y de pronto no se sienten seguras. También se hablará del reto que implica el metro de Bogotá, y nosotros desde Educa EDTECH vamos a estar ahí para hablar de la innovación tecnológica y cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial está generando modelos de personalización de aprendizaje”.

Democratizar la educación: creer en las capacidades de la gente

“Nosotros queremos que la educación sea posible para todos. Nuestro eslogan a nivel mundial es democratizar la educación. ¿Y en qué consiste democratizar la educación? Creer en las capacidades de la gente”, aseguró la gerente de operaciones.

A diferencia de otras becas, Educa no exige promedios académicos altos. “Nosotros no pedimos eso. Tenemos becas muy altas, de hecho, nuestra beca más alta es del 80 %. Tenemos 55 % para doctorado y un 70 % para pregrado. Lo que pedimos es que tengas ganas de estudiar. Eso cambia el panorama del joven que cree que tiene que hacer algo extraordinario para poder estudiar. Nosotros creemos firmemente en que una persona que estudia, que se prepara, le va a aportar a la ciudad y va a construir ciudad.”

Bogotá quiere estudiar

“Lo que hemos aprendido de este proceso de becas es que Bogotá quiere estudiar”, afirmó Fuentes. “Iniciábamos con cien becas como: bueno, nos pareció chévere el proyecto, sumémonos. Pero Bogotá nos ha sorprendido. Nos encontramos con que Bogotá es un mundo y que cada alcaldía, cada localidad tiene una perspectiva diferente de lo que es la ciudad. Hay una necesidad muy grande de aprendizaje.”

La directiva resaltó que el modelo virtual ha permitido superar obstáculos como el tiempo y la distancia. “Tenemos una ciudad donde el tráfico no es tan fácil, donde de pronto salir a las diez de la noche de la universidad porque trabajo y tendría que estudiar en la noche no es lo más seguro. Pero qué tal si generamos un entorno que desde tu casa tú puedas acceder a una educación de alta calidad, válida en Colombia y con alcance internacional.”

Entre las áreas más demandadas por los becarios mencionó “ciberseguridad, inteligencia artificial, marketing digital, maestría en administración y administración pública”.

Educación global y accesible

“Estamos hablando de una educación global”, subrayó Fuentes. “Le estamos abriendo la puerta a la ciudadanía para que pueda tomar estudios que serán válidos en Colombia, en la Unión Europea —en el caso de eCampus— y en Estados Unidos —en el caso de Da Vinci—. Colombia debe prepararse para una educación de nivel internacional, para que asimismo pueda pensarse una ciudad diferente”.

Los interesados pueden postularse en www.becasbogota.com. “Lo hacemos a través de la landing por la transparencia en el proceso. Cuando tú te registras, nosotros asignamos un asesor académico para que se ponga en contacto contigo y te indique el proceso. Lo que pedimos es precedente académico, y tenemos alianza con Colfuturo para que el veinte por ciento que tiene que pagar la persona pueda ser financiado mientras estudia”.

Fuentes añadió: “También tenemos la opción de financiación directamente con nosotros, sin intereses. Si tú estudias en un periodo de quince meses, en esos quince meses puedes pagar tu máster sin pagar un interés. Y para quienes necesitan más tiempo, está la opción de hacerlo con Colfuturo”.

Nunca es tarde para estudiar

“Hemos tenido de todo tipo de becarios”, comentó. “Suena frase de cajón, pero en verdad nunca es tarde para estudiar. Dentro de todo lo que es esa pirámide de autorrealización, el poder crecer intelectualmente siempre impacta la vida de una persona. Hemos tenido periodistas que ejercían sin profesionalizarse y que a sus cuarenta y cinco, cuarenta y siete años dijeron: yo quiero estudiar. Si uno tiene las ganas de superarse, siempre van a haber oportunidades”.

Fuentes destacó que este modelo se adapta especialmente a quienes tienen poco tiempo. “Hay mamás que nos dicen: yo hasta que acuesto a mis hijos tengo tiempo, una universidad tradicional no es para mí. Este modelo es para esas personas, para que todo aquel que quiera estudiar lo pueda hacer sin que haya una brecha económica o de tiempo”.

Acompañamiento y vida universitaria

“Evidenciamos que en Latinoamérica necesitamos acompañamiento”, explicó. “Cada semana te llama un asesor a decirte: hola, ¿cómo estás?, esta semana no ingresaste a la plataforma. Te ayudan a hacer un plan de trabajo, te preguntan si tuviste problemas con tus exámenes o te invitan a las masterclass”.

Además, Educa desarrolla espacios presenciales para fortalecer el sentido de comunidad. “En Bogotá estamos haciendo algo llamado vida universitaria. Ya hemos hecho dos encuentros presenciales, el último en Chapinero. Invitamos una cerveza a nuestros estudiantes y les dijimos: cuéntenos cómo ha sido su experiencia con la plataforma”.

El acompañamiento también incluye apoyo psicológico y orientación laboral. “Hemos tenido BPOs de empresas multinacionales que han dado charlas a nuestros estudiantes de cómo mejorar su perfil profesional. También tenemos seguimiento psicológico y todo esto es sin costo adicional al programa. Buscamos que la persona pueda estudiar con lo mismo que le valdría una universidad top del país, pero con una beca”, enfatizó Tatiana Fuentes.

