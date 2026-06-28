Educación y emprendimiento: la apuesta de Drummond para impulsar el desarrollo regional

Drummond impulsa el emprendimiento y la diversificación productiva del Cesar con Ruta D. Foto: Cortesía

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El Caribe colombiano desempeña un papel estratégico en la economía nacional, y las iniciativas enfocadas en educación, formación de talento y fortalecimiento empresarial contribuyen a generar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo en la región.

Bajo esa visión, Drummond Ltd. ha consolidado una estrategia de inversión social orientada a fortalecer las capacidades locales, promover el emprendimiento y ampliar el acceso a la educación en los departamentos del Cesar y Magdalena, contribuyendo al desarrollo sostenible de los territorios donde opera.

A lo largo de los años, la compañía ha impulsado iniciativas que buscan generar un impacto que trascienda la actividad económica, apostando por la formación de capital humano, el crecimiento de los negocios locales y la creación de oportunidades para las nuevas generaciones.

Dentro de esta estrategia se destaca Ruta D, un proyecto que impulsa el desarrollo regional, la diversificación productiva y el fortalecimiento empresarial en municipios del área de influencia de la compañía.

La iniciativa tiene presencia en: Agustín Codazzi, Becerril, Bosconia, Chiriguaná, El Copey, El Paso y La Jagua de Ibirico, en el Cesar, así como en Algarrobo, Aracataca, Ciénaga, Fundación y Zona Bananera, en el Magdalena.

A través de un modelo integral de incubación empresarial, Ruta D identifica, caracteriza y clasifica a los emprendedores según su nivel de madurez empresarial, lo que permite brindar acompañamiento especializado de acuerdo con las necesidades de cada iniciativa productiva.

El proyecto incluye procesos de formación, mentorías, desarrollo de capacidades de gestión, articulación con oportunidades de financiación, acceso a mercados y conexiones estratégicas con actores del ecosistema empresarial regional.

Además de fortalecer negocios existentes, Ruta D busca dinamizar el ecosistema emprendedor local, promover la formalización empresarial, impulsar la innovación y contribuir a la generación de empleo, así como a la diversificación y al crecimiento económico de los territorios.

“Creemos que el desarrollo sostenible se construye fortaleciendo las capacidades de las personas y creando oportunidades para que las comunidades puedan crecer y proyectarse hacia el futuro. Por eso seguimos impulsando iniciativas que promueven la educación, el emprendimiento y el desarrollo regional”, enfatiza José Miguel Linares, presidente de Drummond Ltd.

Educación para construir oportunidades

La formación de talento es otro de los pilares de esta visión de desarrollo.

A corte de 2025, Drummond Ltd. ha contribuido a la construcción, intervención o mejoramiento de 1.252 aulas de clase, beneficiando a más de 72.000 estudiantes en municipios del Cesar y Magdalena.

La compañía también ha promovido el acceso a la educación superior mediante diferentes programas de becas que han beneficiado a 385 jóvenes de instituciones educativas públicas de ambos departamentos. Durante más de dos décadas, este programa se ha consolidado como una de las iniciativas educativas de mayor permanencia en la región, brindando a jóvenes de municipios del Cesar y Magdalena la posibilidad de acceder a estudios universitarios y desarrollar sus proyectos de vida.

Las becas cubren el 100 % de la matrícula universitaria, incluyen un auxilio mensual de sostenimiento y contemplan acompañamiento psicosocial permanente, con el propósito de favorecer tanto el acceso como la permanencia en la educación superior.

La estrategia educativa también se extiende al fortalecimiento de la calidad académica en las instituciones de la región. Más de 40.000 estudiantes y cerca de 1.600 docentes han participado en programas enfocados en el desarrollo de competencias matemáticas y lectoescritoras, la implementación de prácticas pedagógicas innovadoras, el bilingüismo, la educación en tecnologías de la información y la construcción de proyectos de vida.

En una región que continúa consolidándose como uno de los motores económicos del país, el fortalecimiento del talento humano y del tejido empresarial se convierte en un factor clave para ampliar las oportunidades de crecimiento y bienestar. La educación, el emprendimiento y la generación de capacidades productivas son elementos esenciales para construir territorios más competitivos, resilientes y preparados para afrontar los desafíos del futuro.

Por ello, la apuesta de Drummond integra iniciativas que acompañan a las comunidades en distintas etapas de su desarrollo: desde la formación de niños y jóvenes hasta el fortalecimiento de emprendedores y pequeños empresarios, con el propósito de contribuir al crecimiento sostenible y al bienestar de la región.