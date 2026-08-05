Geely, representada en Colombia por el Grupo Vardí, uno de los grupos con mayor trayectoria en la industria automotriz nacional, continúa consolidando su presencia en el país con una propuesta que combina innovación, tecnología, nuevas energías y un sólido respaldo posventa. Su portafolio incluye los modelos Geely EX2, Geely EX5 y Geely Starray EM-i, con los que la marca busca responder a la evolución del mercado colombiano y al creciente interés de los consumidores por vehículos de nuevas energías.
Geely: un ecosistema tecnológico
Más allá de la fabricación de vehículos, Geely ha construido un ecosistema global de innovación que integra investigación, desarrollo y tecnología en diferentes sectores. Ese conocimiento se traduce en soluciones que fortalecen la seguridad, la conectividad y la experiencia de conducción de sus vehículos.
Cuentan con el centro de seguridad automotriz más grande del mundo.
Como parte de ese desarrollo, cuenta con 64 satélites de Geespace que fortalecen la conectividad y la navegación.
La compañía desarrolla un ecosistema tecnológico con presencia en áreas como la conectividad satelital, la inteligencia artificial y la movilidad aérea. Además, cuenta con cinco centros globales de Investigación y Desarrollo y cinco centros de Diseño.
Más de 30.000 ingenieros trabajan en su red global de Investigación y Desarrollo (I+D).
Una oferta adecuada para el cliente colombiano
La evolución del mercado colombiano evidencia un creciente interés por los vehículos de nuevas energías, impulsado por consumidores que buscan alternativas de movilidad más eficientes, tecnológicas y sostenibles. En ese contexto, los consumidores priorizan aspectos como:
de marca
Con esta propuesta, Geely busca responder a esas expectativas mediante un portafolio que integra innovación, seguridad, conectividad y el respaldo necesario para acompañar al cliente durante toda la vida útil del vehículo.
Geely EX2, un eléctrico para la movilidad urbana
Es el modelo de entrada al portafolio de Geely en Colombia y #1 en ventas en China.
Hatchback 100% eléctrico compacto que ofrece una autonomía hasta de 395 kilómetros, según el ciclo NEDC.
Está equipado con una batería de 39,4 kWh que permite desplazamientos eficientes para el uso diario.
Geely EX2 destaca por su amplio espacio interior: gracias a su longitud de 4135 mm y una distancia entre ejes de 2650 mm.
Es una de las principales alternativas para quienes buscan adquirir su primer carro eléctrico o para familias pequeñas que priorizan la movilidad urbana.
Geely EX5, un EV
para la familia
Se trata de un SUV familiar 100 % eléctrico diseñado para ofrecer mayor espacio, confort y tecnología.
Tiene una longitud de 4615 mm, una distancia entre ejes de 2750 mm y un baúl con capacidad hasta de 1877 litros con los asientos abatidos.
Geely EX5 ofrece una autonomía hasta de 490 kilómetros, según el ciclo NEDC.
En el interior incorpora un sistema multimedia con pantalla HD de 15,4 pulgadas que complementa la experiencia de conducción.
También integra sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), conectividad 4G y actualizaciones remotas OTA.
Geely Starray EM -i,
lo mejor de dos mundos
Para quienes buscan dar el paso hacia las nuevas energías sin renunciar a la autonomía para viajes de larga distancia, los vehículos híbridos enchufables representan una alternativa que combina la conducción eléctrica para los desplazamientos diarios con un motor de combustión para recorridos más extensos.
¿Para qué perfil de conductor es ideal
Geely Starray EM -i?
Conductores que migran desde vehículos de combustión
Familias que realizan recorridos frecuentes por carretera
Usuarios que buscan mayor flexibilidad energética sin depender exclusivamente de la infraestructura de carga
Geely Starray EM-i se posiciona como una alternativa híbrida enchufable (PHEV) que combina un motor de gasolina de 1,5 litros con propulsión eléctrica.
El modelo ofrece una autonomía combinada hasta de 1000 kilómetros (ciclo NEDC) y puede recorrer hasta 105 kilómetros en modo 100 % eléctrico (ciclo NEDC), una autonomía pensada para cubrir los desplazamientos urbanos diarios sin consumir combustible.
Con una longitud de 4740 mm, Geely Starray EM-i también apuesta por la versatilidad. Su baúl alcanza una capacidad hasta de 2065 litros con los asientos traseros abatidos, lo que lo convierte en una opción adecuada para familias o usuarios que requieren mayor espacio de carga.
Arquitectura del vehículo
Geely responde a las necesidades
del consumidor colombiano
Con el respaldo del Grupo Vardí, Geely ofrece en Colombia una amplia red de talleres, servicio técnico especializado y disponibilidad de repuestos
Esta infraestructura permite brindar una experiencia de posventa respaldada durante toda la vida útil del vehículo, apoyada en la trayectoria del Grupo Vardí, compañía con más de 60 años de experiencia en el sector automotor.
Además, el Grupo Vardí cuenta con una red de más de 40 sedes de servicio mecánico y más de 20 centros especializados en colisión a nivel nacional, fortaleciendo la cobertura y el acompañamiento para los usuarios de la marca.