Una oferta adecuada para el cliente colombiano

La evolución del mercado colombiano evidencia un creciente interés por los vehículos de nuevas energías, impulsado por consumidores que buscan alternativas de movilidad más eficientes, tecnológicas y sostenibles. En ese contexto, los consumidores priorizan aspectos como:

Tecnología Seguridad Conectividad Posventa Respaldo

de marca

Con esta propuesta, Geely busca responder a esas expectativas mediante un portafolio que integra innovación, seguridad, conectividad y el respaldo necesario para acompañar al cliente durante toda la vida útil del vehículo.