Salud Pacífico: garantizar el derecho a la salud en Chocó, Cauca y Nariño

Los departamentos del Chocó, Cauca y Nariño enfrentan problemas sociales que vulneran el derecho a la salud, se trata de las desigualdades sociales, la falta de oportunidades de desarrollo humano, la ausencia de respuesta a las necesidades básicas de las comunidades rurales y la presencia del conflicto armado interno, así como las economías ilícitas. Ante estas situaciones que impacta directamente la salud de miles de personas, Médecins du Monde/Médicos del Mundo Francia, con financiamiento de la Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la UE (ECHO), implementan acciones que buscan garantizar el derecho fundamental a la salud de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que viven en las zonas más vulnerables y remotas del Pacífico.

Hablar de salud en el Pacífico colombiano implica reconocer la resistencia de los pueblos frente a los precarios servicios de salud en la región, a la negación de su diversidad cultural en la atención en salud, a la falta de acciones para subsistir al abandono histórico que enfrentan las personas en esta zona de Colombia. Las comunidades que sobreviven en territorios como el Alto Baudó, el Medio Atrato y las riberas del río Tamaná, el triángulo de Telembi, etc., viven barreras enormes para acceder al derecho fundamental de la salud, como la falta de atención en salud mental, servicios de salud sexual y reproductiva, e insumos médicos para salvaguardar la vida, por nombrar algunos.

El acceso a los servicios de salud mental es más complejo aún. En estos territorios donde los jóvenes son vulnerables al reclutamiento forzado, la falta de oportunidades y son víctimas de conflictos intrafamiliares, los casos de depresión y suicidio han aumentado significativamente, especialmente en adolescentes de apenas 14 o 16 años.

Si bien gran parte de la población está afiliada al sistema de salud, el acceso no siempre es efectivo. La dispersión geográfica complica los desplazamientos para acceder a la salud, porque son trayectos de horas por trochas y ríos que, por ser zonas lluviosas, son impredecibles para navegarlos. La realidad económica de la población no le permite costear estos trayectos, o no siempre el servicio de salud está disponible cuando llegan al lugar de atención médica.

Médecins du Monde / Médicos del Mundo Francia, desde su activismo por el acceso universal a la salud y con el afán de reducir brechas y mitigar el sufrimiento humano, implementa en el Choco, Nariño y Cauca, gracias al financiamiento de la Unión Europea, el proyecto “Salud Pacífico”, brindando servicios de salud primaria (APS), salud mental (SMAPS), salud sexual y reproductiva (SSR) a comunidades cuyo acceso a los servicios es limitado tanto por barreras geográficas económicas o sociales, o por restricciones de movilidad.

La implementación de este proyecto ha demostrado que cuando se llevan equipos médicos a comunidades remotas, se transforman los contextos y podemos hablar de justicia. A través de acciones como: las clínicas móviles por vía terrestre o fluvial; las jornadas de atención en salud física y mental; los espacios de sensibilización en violencias basadas en género, derechos sexuales y reproductivos, y autonomía; el acceso a anticoncepción e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y el fortalecimiento de casas interculturales son mucho más que metas e indicadores: son puentes para que todas las personas puedan gozar de una salud plena y con ella, de dignidad humana. Que las psicólogas de los equipos en Chocó, Nariño y Cauca utilicen ejemplos cotidianos para que las poblaciones reconozcan la importancia de cuidar la mente y el cuerpo es un pequeño gran paso. Sin embargo, se necesita mucho más: inversión pública, políticas reales, empoderamiento territorial, acceso a necesidades básicas y un compromiso a largo aliento que trascienda los proyectos temporales.

Este proyecto formó a líderes y lideresas como Agentes Comunitarias en Salud (ACS) a través de metodologías adecuadas a las capacidades de las personas y en articulación con la Universidad del Cauca, potenciando el empoderamiento territorial y combinando con la medicina ancestral, de manera que tengan las capacidades de identificar signos de alarma que comprometan la salud de las personas y puedan actuar en función. Frente a la inequidad estructural, la formación a líderes y lideresas ha significado una victoria importante pues se reducen las violencias y las complicaciones en salud. Las mujeres se han empoderado para decidir sobre sus cuerpos y exigir respeto en sus vínculos.

Si bien Los logros son innegables, los retos son más grandes aún. Todavía persisten brechas que impiden el goce pleno a este derecho y vulnera la vida en la zona rural. Sabemos que el acompañamiento de Médecins du Monde demuestra que se puede garantizar el derecho universal a la salud respetando las cosmovisiones y formas de entender el mundo de las comunidades con afectaciones múltiples y trabajando de cerca con ellas; sin embargo, no basta con los proyectos de cooperación internacional, estas necesidades deben escalar al nivel nacional para que todos los colombianos y colombianas gocen de las mismas oportunidades. Lo que implica unir los esfuerzos de la sociedad civil, la institucionalidad y la cooperación internacional para que la dignidad humana sea un objetivo común.