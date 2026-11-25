Noticias de Su Empresa Paga Las Cesantias Pero Quien Decide A Que Fondo Van
Su empresa paga las cesantías, pero ¿quién decide a qué fondo van?
La respuesta puede sorprenderlo: es usted. Aunque su empleador es quien tiene la obligación de consignarlas, usted tiene la última palabra sobre el fondo que administra sus recursos. Descubra cómo funcionan las cesantías, qué rendimientos pueden generar y qué debe tener en cuenta para aprovechar mejor este ahorro.
Cada año, los empleadores colombianos tienen la responsabilidad de consignar las cesantías de sus trabajadores. Sin embargo, la elección del fondo donde serán administradas corresponde exclusivamente al afiliado. Estos recursos representan un respaldo económico en caso de desempleo, pero también pueden destinarse a financiar estudios o adquirir vivienda.
Una vez consignado el dinero, este ingresa al fondo elegido por el trabajador, donde es administrado e invertido para generar rendimientos. Por eso, conocer las alternativas disponibles y las características de cada administradora puede ayudar a tomar decisiones más informadas sobre este ahorro.
Las cesantías equivalen a un mes de salario por cada año trabajado, o a la proporción correspondiente cuando el vínculo laboral es inferior a 12 meses. Aunque durante el año el trabajador va acumulando este ahorro, la empresa tiene la obligación de consignarlo en el fondo de cesantías a más tardar el 14 de febrero del año siguiente.
Por su parte, los intereses a las cesantías, equivalentes al 12 % anual sobre el valor causado —o proporcional al tiempo trabajado—, deben ser pagados directamente al trabajador por el empleador, a más tardar el 31 de enero.
-
31 de eneroIntereses a las cesantías (12 % anual), pagados por el empleador directamente al trabajador.
-
14 de febreroPlazo para que la empresa consigne las cesantías en el fondo.
Una vez consignados, estos recursos son administrados a través de portafolios de inversión que buscan generar rendimientos y aumentar el ahorro del afiliado. Por eso, conocer dónde están depositadas las cesantías y cómo se comportan es parte de la gestión de las finanzas personales.
Elegir el fondo también es una decisión del trabajador
La elección de la administradora es importante porque no todos los fondos tienen el mismo comportamiento en materia de rentabilidad, estrategias de inversión o resultados a lo largo del tiempo. Informarse, comparar alternativas y conocer las características de los portafolios disponibles permite tomar decisiones más conscientes sobre un ahorro que puede ser determinante en momentos clave de la vida.
Las administradoras cuentan con portafolios de corto y largo plazo, diseñados para responder a diferentes horizontes de permanencia y necesidades de los afiliados. De ahí que revisar sus características y resultados sea un ejercicio que no debería limitarse al momento de consignar las cesantías.
De acuerdo con el reporte de la Superintendencia Financiera de Colombia, Colfondos se ubica entre los líderes del mercado en rentabilidad de largo plazo, con un rendimiento de 10,86 % efectivo anual en su portafolio de cesantías, para el periodo evaluado. Asimismo, registró resultados destacados en el portafolio de corto plazo.
Sin embargo, al momento de comparar administradoras, la rentabilidad no debería ser el único criterio. También es importante revisar la consistencia de los resultados, su comportamiento en diferentes periodos y la experiencia de la entidad en la administración del ahorro. Esto, teniendo en cuenta que las rentabilidades de corto plazo pueden presentar mayor volatilidad y variar con las condiciones del mercado.
Un ahorro que puede convertirse en vivienda y educación
Aunque las cesantías fueron concebidas como un respaldo para el trabajador cuando pierde su empleo, su uso también contempla otros propósitos que pueden contribuir a su bienestar y al de su familia.
Estos recursos pueden retirarse, bajo las condiciones establecidas por la ley, para financiar educación superior del afiliado, su cónyuge o compañero permanente y sus hijos, así como para la compra, construcción, mejora o remodelación de vivienda.
En la práctica, estos usos han adquirido un peso importante entre los afiliados. Al cierre de 2025, Colfondos administraba alrededor de $2,64 billones en cesantías, con un crecimiento cercano al 17 % frente al año anterior, y contaba con aproximadamente 952.000 afiliados.
billones de pesos fueron los recursos en cesantías administrados por Colfondos al cierre de 2025.
De acuerdo con las cifras de la entidad, el 35 % de los retiros se destinó a mejoras de vivienda, el 11,1 % a compra de vivienda y cerca del 17 % a educación. En conjunto, más del 63 % de los retiros estuvo relacionado con estos dos grandes propósitos: vivienda y formación.
Estas cifras muestran que las cesantías también se están utilizando como una herramienta para materializar proyectos personales, fortalecer el patrimonio familiar y ampliar las oportunidades de desarrollo profesional.
¿Cuándo conviene retirar las cesantías?
Para Colfondos, el retiro de estos recursos debería responder a una necesidad concreta o a un proyecto que contribuya a la estabilidad financiera del trabajador, más que a la disponibilidad de dinero para gastos cotidianos.
El ahorro puede ser especialmente importante durante un periodo de desempleo, cuando se convierte en un respaldo para cubrir gastos mientras se recuperan los ingresos. También puede ser una alternativa para financiar estudios o avanzar en la compra o mejoramiento de vivienda.
Cuando no existe una necesidad inmediata ni un proyecto definido, mantener los recursos en el fondo puede ser una opción para que continúen generando rendimientos y permanezcan disponibles como respaldo ante futuras contingencias.
Darío Rodríguez, gerente del segmento Growth de Colfondos, señala que cada vez más afiliados están entendiendo las cesantías como una herramienta de planeación financiera y no solamente como un dinero destinado a cubrir situaciones de desempleo.
“Las cesantías son un respaldo financiero para momentos importantes, no un dinero destinado a gastos del día a día o compras impulsivas. Su mejor uso es cuando cumplen su propósito de proteger al trabajador en situaciones clave, como un periodo sin empleo y sin otras fuentes de ingreso, o cuando se destinan a financiar la educación propia o la de sus hijos, así como a apoyar la compra o mejora de vivienda”, afirma.Darío Rodríguez, gerente del segmento Growth de Colfondos
El ejecutivo agrega que, cuando no existe una necesidad estructural o un proyecto definido, conservar el ahorro en el fondo puede permitir que continúe generando rendimientos y cumpla su función de respaldo financiero en el futuro.
Las cesantías no deberían ser un ahorro que el trabajador revisa únicamente una vez al año. Conocer cuánto tiene acumulado, dónde está administrado y qué opciones existen para utilizarlo permite entender su alcance y tomar decisiones con mayor criterio.
Aunque la consignación es una obligación del empleador, el manejo de este ahorro también implica decisiones del afiliado: elegir el fondo que lo administra y determinar cuándo utilizarlo, de acuerdo con sus necesidades y proyectos. Así, las cesantías pueden cumplir su función de respaldo económico y convertirse, además, en una herramienta para avanzar hacia metas como la vivienda o la educación.
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías – ACCAI – Administradora de Fondos de Pensiones, Cesantías y del Componente de Ahorro Individual. El contenido de la presente comunicación no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto número 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Existen riesgos asociados a la inversión los cuales te invitamos a conocer en los documentos de adhesión del Portafolio en www.colfondos.com.co. Las obligaciones de Colfondos son de medio y no de resultado y Colfondos no garantiza rentabilidad alguna sobre los recursos aportados.
Este contenido fue desarrollado con asistencia de IA para el diseño y la programación. Los datos y textos fueron verificados por el equipo de El Espectador y aprobados por el aliado Colfondos.