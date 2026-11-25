Cada año, los empleadores colombianos tienen la responsabilidad de consignar las cesantías de sus trabajadores. Sin embargo, la elección del fondo donde serán administradas corresponde exclusivamente al afiliado. Estos recursos representan un respaldo económico en caso de desempleo, pero también pueden destinarse a financiar estudios o adquirir vivienda. Una vez consignado el dinero, este ingresa al fondo elegido por el trabajador, donde es administrado e invertido para generar rendimientos. Por eso, conocer las alternativas disponibles y las características de cada administradora puede ayudar a tomar decisiones más informadas sobre este ahorro. El trabajador tiene derecho a elegir libremente el fondo que administra sus cesantías; el empleador no puede imponer una administradora. Las cesantías equivalen a un mes de salario por cada año trabajado, o a la proporción correspondiente cuando el vínculo laboral es inferior a 12 meses. Aunque durante el año el trabajador va acumulando este ahorro, la empresa tiene la obligación de consignarlo en el fondo de cesantías a más tardar el 14 de febrero del año siguiente. Por su parte, los intereses a las cesantías, equivalentes al 12 % anual sobre el valor causado —o proporcional al tiempo trabajado—, deben ser pagados directamente al trabajador por el empleador, a más tardar el 31 de enero. Una vez consignados, estos recursos son administrados a través de portafolios de inversión que buscan generar rendimientos y aumentar el ahorro del afiliado. Por eso, conocer dónde están depositadas las cesantías y cómo se comportan es parte de la gestión de las finanzas personales.

Elegir el fondo también es una decisión del trabajador La elección de la administradora es importante porque no todos los fondos tienen el mismo comportamiento en materia de rentabilidad, estrategias de inversión o resultados a lo largo del tiempo. Informarse, comparar alternativas y conocer las características de los portafolios disponibles permite tomar decisiones más conscientes sobre un ahorro que puede ser determinante en momentos clave de la vida. Las administradoras cuentan con portafolios de corto y largo plazo, diseñados para responder a diferentes horizontes de permanencia y necesidades de los afiliados. De ahí que revisar sus características y resultados sea un ejercicio que no debería limitarse al momento de consignar las cesantías. De acuerdo con el reporte de la Superintendencia Financiera de Colombia, Colfondos se ubica entre los líderes del mercado en rentabilidad de largo plazo, con un rendimiento de 10,86 % efectivo anual en su portafolio de cesantías, para el periodo evaluado. Asimismo, registró resultados destacados en el portafolio de corto plazo. Sin embargo, al momento de comparar administradoras, la rentabilidad no debería ser el único criterio. También es importante revisar la consistencia de los resultados, su comportamiento en diferentes periodos y la experiencia de la entidad en la administración del ahorro. Esto, teniendo en cuenta que las rentabilidades de corto plazo pueden presentar mayor volatilidad y variar con las condiciones del mercado.

Un ahorro que puede convertirse en vivienda y educación En Colfondos, más del 63 % de los retiros de cesantías se destina a compra o mejora de vivienda y educación. / Getty Images Aunque las cesantías fueron concebidas como un respaldo para el trabajador cuando pierde su empleo, su uso también contempla otros propósitos que pueden contribuir a su bienestar y al de su familia. Estos recursos pueden retirarse, bajo las condiciones establecidas por la ley, para financiar educación superior del afiliado, su cónyuge o compañero permanente y sus hijos, así como para la compra, construcción, mejora o remodelación de vivienda. En la práctica, estos usos han adquirido un peso importante entre los afiliados. Al cierre de 2025, Colfondos administraba alrededor de $2,64 billones en cesantías, con un crecimiento cercano al 17 % frente al año anterior, y contaba con aproximadamente 952.000 afiliados. 2,64 billones de pesos fueron los recursos en cesantías administrados por Colfondos al cierre de 2025. De acuerdo con las cifras de la entidad, el 35 % de los retiros se destinó a mejoras de vivienda, el 11,1 % a compra de vivienda y cerca del 17 % a educación. En conjunto, más del 63 % de los retiros estuvo relacionado con estos dos grandes propósitos: vivienda y formación. +63 % de los retiros, destinados a vivienda y formación 35 % Mejoras de vivienda

11,1 % Compra de vivienda

Cerca del 17 % Educación Estas cifras muestran que las cesantías también se están utilizando como una herramienta para materializar proyectos personales, fortalecer el patrimonio familiar y ampliar las oportunidades de desarrollo profesional.