Cumbre de la Celac–UE 2025: los temas, las claves y los protagonistas del encuentro regional que se dará en Colombia 

El presidente colombiano Gustavo Petro camina tras su discurso durante la ceremonia de apertura de la Cuarta Reunión Ministerial del Foro de China y la Comunidad Latinoamericana y Caribeña (CELAC) en Pekín, China, el 13 de mayo de 2025. EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES Foto: EFE - ANDRES MARTINEZ CASARES

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Santa Marta será sede de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), el encuentro político más importante entre ambos bloques.

En esta edición Colombia ejerce la presidencia “pro tempore” de la Celac y será anfitriona de un diálogo de alto nivel que reunirá a unas 60 delegaciones —33 de América Latina y el Caribe, y 27 europeas— con el objetivo de redefinir la cooperación birregional en un contexto global marcado por la crisis energética, el cambio climático y la revolución tecnológica.

La cumbre estará encabezada por el presidente Gustavo Petro, junto con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo.

Bajo el objetivo de la “triple transición” —energética, ambiental y digital—, el encuentro busca dar un nuevo impulso a la relación Celac–UE, orientándola hacia una agenda de energías limpias, descarbonización, financiamiento climático, innovación tecnológica y gobernanza digital. El propósito es construir una alianza de largo plazo que permita equilibrar las asimetrías económicas y fortalecer la autonomía estratégica de América Latina y el Caribe frente a los grandes bloques globales.

Durante la semana del 7 al 10 de noviembre, Santa Marta acogerá tres grandes escenarios que articularán los distintos sectores convocados a este proceso. El primero será el “Foro de la sociedad civil”, con la participación de 200 delegados presenciales y más de 1.500 virtuales, enfocado en temas de democracia, derechos humanos, medio ambiente y cooperación social

Le seguirá el “Foro empresarial”, donde más de 500 representantes del sector privado debatirán sobre inversión sostenible, transición energética y oportunidades de innovación. Finalmente, el 9 y 10 de noviembre se celebrará la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, la cita principal que reunirá a mandatarios y altos funcionarios de ambos bloques.

En paralelo, se desarrollarán al menos 15 eventos temáticos que ampliarán la agenda oficial, entre ellos un “Foro académico”, un “Encuentro de juventudes” y un “Foro feminista regional”, espacios que buscan incluir voces diversas en el debate político y dar visibilidad a temas transversales como la igualdad de género, la participación juvenil, la educación y la justicia climática.

Entre los logros esperados, la cumbre apunta a la adopción de la Declaración de Santa Marta Celac–UE 2025, un documento que fijará compromisos concretos en energías renovables, seguridad alimentaria, financiamiento sostenible y cooperación tecnológica.

Estos son algunos de los temas claves, protagonistas y lo que se espera lograr en la cumbre que iniciará a finales de esta semana: