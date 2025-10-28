Todo listo para que Colombia lidere la Cumbre CELAC y Unión Europea, que será en Santa Marta

El presidente Gustavo Petro y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen. Foto: Presidencia

Colombia se prepara para albergar, los próximos 9 y 10 de noviembre de 2025, una de las citas diplomáticas más importantes de los últimos años: la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE).

Esta cumbre marca el punto culminante de la Presidencia Pro Tempore de Colombia en la CELAC, asumida el 9 de abril de 2025, y representa el mayor evento multilateral organizado por el país en al menos cinco años. Se trata de una oportunidad única para consolidar el liderazgo regional del presidente Gustavo Petro y reposicionar la diplomacia colombiana como actor articulador entre América Latina, el Caribe y Europa.

La relevancia del encuentro también radica en el contexto político que lo rodea. Colombia llega a esta cita en medio de una compleja relación con Estados Unidos, marcada por diferencias en materia de transición energética, política antidrogas y enfoques sobre América Latina. En este escenario, la Cumbre en Santa Marta se convierte en un gesto de autonomía y proyección internacional, que busca fortalecer los vínculos con Europa y reafirmar la voz latinoamericana en un momento de reconfiguración global.

La elección de la capital del Magdalena como sede no es casual: la ciudad celebra en 2025 los 500 años de su fundación, lo que añade un valor simbólico al reencuentro entre América Latina, el Caribe y Europa.

La IV Cumbre CELAC–UE será copresidida por el presidente de Colombia, Gustavo Petro; António Costa, presidente del Consejo Europeo, y Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Von der Leyen confirmó oficialmente su asistencia, lo que refuerza el carácter estratégico del encuentro y su alto nivel político.

La CELAC: una voz latinoamericana unificada

La CELAC es el mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política más importante de América Latina y el Caribe, creado en 2010 con el propósito de fortalecer la integración, la cooperación y la autonomía de la región.

A diferencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CELAC no incluye a Estados Unidos ni a Canadá, lo que la convierte en un espacio exclusivamente latinoamericano y caribeño para construir consensos propios sobre los grandes temas globales.

Su estructura está basada en la toma de decisiones por consenso. El órgano superior es la Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, apoyada por reuniones ministeriales sectoriales y coordinadores nacionales.

Otra parte de su composición es la Troika ampliada —mecanismo de continuidad institucional— está integrada por la presidencia anterior (Honduras), la actual (Colombia) y la próxima (Uruguay), con la participación adicional de Jamaica como representante de CARICOM. Este formato garantiza estabilidad, rotación y equilibrio regional en la conducción política del bloque.

Desde su creación, la CELAC ha celebrado cumbres en Caracas (2011), La Habana (2014), Quito (2016), Bruselas (2015 y 2023) y Buenos Aires (2023), consolidando un espacio de diálogo regional con resultados concretos en cooperación energética, científica y sanitaria.

Su evolución demuestra que, pese a los cambios políticos de la región, el bloque se mantiene como una herramienta de concertación capaz de adaptarse a las nuevas realidades globales.

La relación birregional con la Unión Europea tiene una trayectoria paralela. Desde la primera Cumbre América Latina–Caribe–UE de 1999 en Río de Janeiro, ambas regiones han trabajado por consolidar una asociación estratégica.

La Cumbre de Santa Marta será la continuación de los compromisos asumidos en Bruselas (2023) y buscará renovar el vínculo sobre la base de una cooperación más simétrica y sostenible, enfocada en la innovación, el comercio justo y la acción climática.

Al asumir la Presidencia Pro Tempore, también conocida como PPT, Colombia definió tres ejes de trabajo denominados la Triple Transición: energética, digital y ambiental.

El objetivo es impulsar una cooperación que acelere la adopción de energías limpias, promueva la inclusión digital, reduzca las brechas tecnológicas y fortalezca la acción climática conjunta.

Desde esta posición, el país también ha dinamizado el diálogo con socios extrarregionales, entre ellos la Unión Europea, China, la Unión Africana, India, Turquía y el Consejo de Cooperación del Golfo, ampliando el alcance político y económico de la CELAC.

Durante su Presidencia Pro Tempore, Colombia ha liderado más de 20 reuniones sectoriales en temas como medioambiente, educación, digitalización, seguridad alimentaria, salud pública y ciencia. Estos encuentros han permitido la aprobación de la Agenda de Educación CELAC 2025–2030 y la creación del Grupo de Trabajo sobre Transición Energética Justa, que busca articular políticas regionales para el uso de energías limpias y sostenibles.

En materia de transformación digital, el país impulsó la iniciativa “CELAC Digital 2030”, que promueve la conectividad rural, la ética en el uso de la inteligencia artificial y la cooperación científica con Europa. En el frente sanitario, se consolidó la Estrategia de Autosuficiencia Regional en Salud, orientada a fortalecer las capacidades de producción farmacéutica y los sistemas públicos de salud.

Según la Cancillería, ejercer la Presidencia Pro Tempore permite a Colombia “liderar la articulación de una voz latinoamericana y caribeña que incida en las grandes transformaciones globales”, con el compromiso de convertir el diálogo en resultados tangibles.

La Triple Transición: energía, digital y medioambiente

La IV Cumbre CELAC–Unión Europea tiene como propósito central adoptar la Declaración de Santa Marta 2025 y una Hoja de Ruta 2025–2027, documentos que marcarán el rumbo de la cooperación birregional durante los próximos años. La agenda busca traducir el diálogo político en acciones concretas mediante compromisos en áreas estratégicas para ambos continentes.

Entre los temas prioritarios se destaca la transición energética y la acción climática, con un énfasis especial en la interconexión eléctrica regional, la promoción de energías limpias y las inversiones verdes que impulsen una transformación sostenible.

También ocupa un lugar central la transformación digital inclusiva, orientada al fortalecimiento de la innovación, el desarrollo tecnológico, la cooperación científica y la reducción de las brechas digitales que aún dividen a las sociedades de ambas regiones.

Otro de los ejes será la autosuficiencia sanitaria y la seguridad alimentaria, ámbitos en los que se busca disminuir las dependencias externas, fomentar la producción regional de medicamentos, mejorar los sistemas de salud y fortalecer las capacidades agrícolas locales para garantizar el acceso equitativo a alimentos y servicios esenciales.

A ello se suma la educación y la movilidad académica, junto con la equidad de género, concebidas como pilares del desarrollo humano sostenible y de una cooperación que priorice la inclusión y la justicia social.

En conjunto, estas metas reflejan un cambio profundo en la relación birregional: pasar de una lógica tradicional de asistencia al desarrollo hacia un modelo de asociación entre iguales, basado en el intercambio de conocimiento, la ciencia, la tecnología y la sostenibilidad.

La Cancillería de Colombia ha descrito este momento como “una oportunidad estratégica para traducir el diálogo político en resultados concretos y fortalecer una cooperación más equilibrada y mutuamente beneficiosa”.

El proceso de negociación de la Declaración de Santa Marta ha sido complejo. Delegaciones de América Latina y Europa llevan semanas trabajando en un texto consensuado que recoja las prioridades de ambas partes. Colombia, como país anfitrión, ha actuado como mediador entre posiciones diversas, buscando un equilibrio entre las preocupaciones del Sur Global y las visiones europeas sobre desarrollo sostenible, comercio y derechos humanos.

Entre los temas que aún generan debate figuran la financiación para la transición energética, la deuda externa y las medidas coercitivas unilaterales.

Varios países han propuesto ampliar el programa Global Gateway de la UE para canalizar recursos hacia proyectos de infraestructura verde, innovación y conectividad. La Cancillería colombiana insiste en que el éxito de la Cumbre dependerá de lograr mecanismos concretos de cooperación financiera que fortalezcan la autonomía regional.

Otros eventos paralelos

Más allá del segmento presidencial, la Cumbre se acompañará de una agenda paralela de alto impacto, diseñada para ampliar la participación ciudadana y empresarial.

El Foro de la Sociedad Civil que se realizará entre el 7 y 8 de noviembre reunirá a más de 1.500 representantes de organizaciones sociales, académicas y culturales; mientras que el Foro Empresarial será el 9 y 10 de noviembre y contará con líderes del sector privado, pequeñas y medianas empresas, y agencias de financiamiento.

También se realizarán el Foro Académico, el Foro de Juventudes y el Foro Feminista Regional, además de mesas técnicas sobre educación, digitalización, inteligencia artificial, plurilingüismo y educación para la paz.

Una de las presentaciones más esperadas será la del Plan de Interconexión Eléctrica Regional, iniciativa que busca conectar los sistemas energéticos del continente y avanzar hacia una matriz limpia, confiable y sostenible.