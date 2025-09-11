Educación para la felicidad: el modelo finlandés aplicado en la infancia de Colombia

El Buckingham School es el primer colegio finlandés en Colombia. Foto: Archivo Particular

Trazar la letra perfecta, colorear un sol amarillo y sin salirse de la línea dejaron de ser preocupaciones para la enseñanza de los niños y las niñas en el Buckingham School. La prioridad ahora es el juego, el contacto con la naturaleza y el bienestar emocional, herramientas claves para conectarse al mundo real a través de la educación finlandesa.

Con 42 años de trayectoria en formación bilingüe, internacional y holística, el Buckingham School se convierte en el primer colegio oficialmente finlandés en Colombia gracias a la incorporación del modelo HEI Schools (Helsinki International Schools) en su preescolar. “Ser el primer colegio oficialmente finlandés en Colombia no es una etiqueta, es el resultado de un compromiso profundo con la educación en los primeros años”, afirma Juliana Salazar Borda, rectora del Buckingham School.

Para llegar a esa meta, el Buckingham School atravesó un riguroso proceso de validación pedagógica para traer el país uno de los modelos educativos más importantes del mundo.

En ese camino la institución fue reconocida por el gobierno de Finlandia por su excelencia académica, articulación con el Bachillerato Internacional (IB), acreditaciones internacionales como el CIS (Council of International Schools) y su compromiso sostenido con una educación centrada en el bienestar, la equidad y el desarrollo integral de sus estudiantes. Todo eso se traduce en el deseo de priorizar una educación basada en la felicidad de los más pequeños, entendiendo que partiendo de esa meta se pueden lograr seres humanos más íntegros y con mayores capacidades para enfrentarse al mundo desde la colectividad.

Precisamente, el modelo finlandés deja de centrarse en la memorización o la presión por los resultados académicos y cambia los paradigmas para enfocarse en la curiosidad, la creatividad, la exploración y las habilidades socioemocionales como pilares fundamentales.

“En HEI Schools cada niño es el arquitecto de su propio viaje de aprendizaje, donde priorizamos su bienestar, curiosidad y resiliencia a través del juego y la exploración libre. No se trata solo de conocimiento, sino de formar seres humanos íntegros, con autonomía y confianza, preparados para los desafíos de la vida sin la presión de resultados estandarizados,” añade la rectora del colegio.

En ese contexto, el modelo educativo finlandés, que ahora llega a Colombia a través del Buckingham School, permite que a través del juego se aprendan habilidades lingüísticas, matemáticas, éticas, ciudadanas y emocionales porque simulan experiencias reales como compras en un mercado, votaciones democráticas y otras actividades.

Transformar la educación para escuchar la voz del niño

En este modelo educativo el conocimiento se transforma para que el niño sea lo principal en todos los aspectos. Para implementar el modelo HEI Schools, el colegio transformó desde la forma de abordar la educación hasta los ambientes de aprendizaje.

Las aulas se han rediseñado para favorecer la autonomía, el juego libre y la conexión con la naturaleza. El mobiliario es flexible, los colores y texturas naturales crean entornos emocionalmente seguros, y cada salón cuenta con acceso directo al exterior, permitiendo clases al aire libre. Pero este modelo también atraviesa la actitud de los mismos profesores.

“El estudiante es el centro del aprendizaje. La figura del profesor autoritario con el conocimiento cambia completamente. En los salones no hay escritorios porque el profesor siempre está a la altura de los niños, guiándolos. La voz del estudiante es fundamental. Todas sus preguntas son válidas”, detalla Salazar.

Esto cobra sentido cuando se interioriza la idea de un niño pensante, independiente y capaz, enfoques a los que le apunta principalmente el modelo educativo finlandés.

Precisamente, para lograr una transformación completa en el modelo educativo, el Buckingham School ha preparado a sus docentes desde 2023 con formación especializada en el modelo HEI y en prácticas pedagógicas centradas en el respeto, la escucha activa y el acompañamiento emocional. Pero en esta apuesta también hay un componente clave que atraviesa a los entornos familiares porque, como explica Salazar, el niño es el mismo tanto en la casa como en el colegio.

“Este es un trabajo conjunto con las familias. El afán a veces nos obliga a tomar decisiones por ellos. Pero hay que tomarnos la vida con más calma y darles el tiempo para no quitarles la oportunidad de conocerse, porque eso es la felicidad. Aprender a conocerse y aprender a decidir hace seres humanos felices”, explica Salazar.

En ese sentido, el colegio ha creado planes individuales del niño y portafolios personalizados que documentan el progreso, los intereses y las fortalezas de cada estudiante. Esta documentación sostiene la memoria afectiva, construye vínculos e integra a las familias como aliadas en el desarrollo de habilidades y valores.

Un día de clase en el Buckingham School

Un pilar fundamental de la educación finlandés es el bienestar emocional. Por eso, para iniciar el día, los docentes les preguntan a los niños y las niñas cómo están y anticipan las actividades del día siempre desde las necesidades o deseos que ellos expresen.

“Los niños son los que dan la pauta para aprender. Con esto buscamos que los niños elijan lo que ellos quieran ser. No hay un solo camino para el éxito. Las herramientas son las que les van a permitir decidir hasta dónde quieren llegar y cuál es su definición de éxito”, dice.

Todos los días de clase en el Buckingham School son diferentes, pero en todos se juega para aprender.