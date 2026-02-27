Abren convocatorias para financiar investigación con enfoque de género en el Pacífico

El Fondo pretende invertirle a la investigación con enfoque de género y visibilizar la realidad de millones de mujeres en el Pacífico. Foto: Cortesía Fundación WWB Colombia

La Fundación WWB Colombia anunció esta semana la apertura de una convocatoria que busca financiar proyectos realizados y enfocados en las mujeres del Pacífico Colombiano. Se trata de Hilando Conocimiento: un fondo de al menos COP 338 millones que impulsará proyectos que estudien la vida, contextos y oportunidades a los que se enfrentan miles de mujeres en los departamentos de esta región.

“El propósito de esta nueva convocatoria es el de contribuir al conocimiento de las realidades que enfrentan las mujeres en Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca”, explica WWB Colombia.

La convocatoria está dirigida a estudiantes colombianos y extranjeros que necesiten recursos para el trabajo de campo de sus investigaciones, siempre que estas se desarrollen en Chocó, Valle del Cauca, Cauca o Nariño y estén sustentadas en metodologías participativas y muestren las realidades de miles de mujeres en estos territorios.

En 2025, por ejemplo, WWB Colombia lanzó un museo en el que se recogen algunas de estas investigaciones de manera virtual. El espacio ha funcionado para dar visibilidad a algunas historias dignas de exaltar en Chocó y Valle del Cauca, pero también funcionan como un análisis académico para entender por qué algunas otras mujeres en estos territorios del Pacífico continúan enfrentando brechas basadas en género, como lo es la desigualdad laboral o el difícil acceso a espacios de autocuidado.

En su décima edición, el Fondo destinará COP 338 millones para financiar trabajos de grado de maestría y doctorado enfocados en género, inclusión financiera, emprendimiento, economía del cuidado, salud sexual y reproductiva y población en situación de vulnerabilidad. La apuesta es clara: respaldar investigaciones que dialoguen con las realidades del Pacífico colombiano y aporten a cerrar brechas históricas.

Desde su creación, el Fondo para la Investigación de la Fundación WWB Colombia ha promovido la producción y circulación como herramienta para comprender y reducir las desigualdades que afectan a las mujeres en esta región del país. A 2025, ha financiado 141 investigaciones, con una inversión superior a los COP 8.000 millones.

Soraya Husain, directora de Investigación de la Fundación WWB Colombia, subraya que el alcance del programa trasciende el apoyo económico. Respaldar la investigación en el Pacífico, dice, implica reconocer su riqueza social y cultural, así como las problemáticas estructurales que enfrenta. La meta es fortalecer el talento investigador y fomentar proyectos diseñados con mujeres y comunidades, de modo que el conocimiento producido tenga efectos concretos en el territorio.

Quienes han sido beneficiarias en versiones anteriores coinciden en que el Fondo ha permitido visibilizar dinámicas poco documentadas. Karen Domínguez, investigadora doctoral de la Universidad de Cambridge, y cuya tesis examina la economía política del cuidado en el emprendimiento del cabello afro, destaca que el financiamiento facilitó la consolidación de alianzas con organizaciones de base. Contar con un equipo remunerado y con recursos suficientes para el trabajo de campo, señala, fue determinante para redistribuir el valor del conocimiento y cuestionar jerarquías tradicionales en la producción científica.

En la misma línea, Diana Vernot, investigadora y profesora de la Universidad de La Sabana, participante del estudio “Mujeres, migración, informalidad y cocina en la Comuna 11 de Cali”, resalta la importancia del enfoque de género. Investigar con esta perspectiva, afirma, permite analizar críticamente los mecanismos que reproducen desigualdades y, al mismo tiempo, reconocer saberes y prácticas que sostienen sistemas económicos y sociales. Comprender esas dinámicas es clave para diseñar estrategias de transformación con sustento empírico.

La convocatoria estará abierta del 23 de febrero al 31 de mayo de 2026. Los proyectos seleccionados podrán recibir hasta 67 millones de pesos, monto que incluye incentivos para las personas de las comunidades que participen de manera directa en el proceso investigativo.

Con diez ediciones y 141 investigaciones financiadas, el Fondo se consolida como una herramienta para fortalecer el conocimiento situado y aportar a procesos de transformación social en el Pacífico colombiano.

Si desea conocer más información sobre los plazos, requisitos y otros detalles puede hacerlo a través de este enlace.