Hora de consensos: congresistas electas se reúnen para legislar en favor de las mujeres

El espacio reunió congresistas y políticas de diferentes orillas políticas para crear consensos y compromisos legislativos a futuro. Foto: Cortesía Esteban Realpe

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

De izquierda, de centro o de derecha. Este jueves, más de 60 legisladoras de todas las orillas políticas se reunieron en Bogotá para llegar a acuerdos mínimos sobre lo que el Congreso ha logrado en el pasado y los varios retos que se avecinan en el período legislativo 2026-2030.

El encuentro fue organizado por la Mesa de Equidad de Género de la Cooperación Internacional, ONU Mujeres y la Embajada de Suecia, quienes hicieron un llamado a todas las senadoras y representantes electas a dejar de lado las posturas políticas y legislar en favor de los derechos y el cierre de brechas.

Así lo comentó María Inés Salamanca, diplomática chilena que funge como la representante del organismo de Naciones Unidas para las mujeres en Colombia.

“Colombia ha avanzado en un robusto marco normativo para la igualdad, pero los datos muestran que aún las mujeres no logran participar en sectores productivos y en la política (...) Las leyes no son solamente textos; son herramientas para transformar vidas y derribar brechas. La igualdad es un acelerador económico y de estabilidad social”, comentó Salamanca.

Ejemplos de legislar más allá de las orillas políticas sobran. De acuerdo con ONU Mujeres, desde que se profirió la Constitución de 1991, el Congreso ha logrado ponerse de acuerdo para aprobar al menos 150 leyes que cierren brechas o hagan acciones afirmativas con las mujeres vulnerables.

En el último cuatrienio, por ejemplo, legisladoras de centro, izquierda, derecha o pertenecientes a las circunscripciones territoriales o las curules de paz lograron ponerse de acuerdo y aprobar algunos de los referentes normativos más importantes, como la prohibición de la mutilación genital femenina, la ley de huérfanos de feminicidios o penalizar el matrimonio infantil.

Trámite por surtir

Pero aún queda trecho legislativo por recorrer. Aida Avella, congresista de larga data por el Pacto Histórico, comenta que más de 247 proyectos para las mujeres están pendientes de surtir el trámite en el Legislativo para avanzar hacia la igualdad, como la que alivia cargas a mujeres mayores que ya conviven con la menopausia o leyes que garanticen igualdad real en la participación política.

“El cuidado y la equidad de género no es de un color político en particular”, mencionó a su vez Ana Ligia Mora, congresista electa por el Centro Democrático para los próximos cuatro años.

Algunas de esas normas tienen que ver con reformar leyes discriminatorias, reducir brechas salariales que aún persisten entre hombres y mujeres o garantizar que la salud sexual y reproductiva de niñas y adolescentes llegue a todo el territorio colombiano.

Otras requieren debates más amplios y recursos legislativos aún más tediosos, como la adopción de tratados internacionales que prevengan el acoso laboral o que la participación política de quienes aspiran al poder sea un derecho garantizado para cualquiera que desea ocupar un escaño o plaza en el Ejecutivo.

Pero el Congreso, dice Francy Moreno, también debe servir como barrera de contención ante posibles retrocesos legislativos que perjudiquen a las mujeres. La representante por Cundinamarca del Pacto Histórico lo explica así: “En la práctica debemos lograr que esos derechos adquiridos en estos cuatro años se puedan mantener (...) y no desmejoren las condiciones de las mujeres”.

Más allá de la Casa de Nariño

Varias voces coincidieron en que el Congreso debe continuar legislando a favor de las mujeres, independientemente del resultado electoral que dio como ganador a Abelardo de La Espriella. Claro, el Ejecutivo y el Legislativo trabajan de la mano para manejar casi todos los asuntos de la vida pública de Colombia.

Pero Ana Paola García, senadora electa por el Partido de la U, comenta que el Congreso tiene tareas iguales o más importantes que ajustarse a la agenda del jefe de Estado.

“Cuando una mujer colombiana avanza, avanzan mil más. Debemos unificar temas, no politizarlos. Nuestro trabajo no es cuestión de un presidente”, comentó.

Por el Partido Liberal también se escucharon voces de unión. Arledy Alvarado, representante por el departamento de Casanare, aseguró que todas las 85 mujeres que consiguieron un escaño en el Congreso saben lo que es vivir con brechas de género y conocen cómo es el día a día como madres, esposas o amigas. Para la también primera mujer de Casanare en llegar a la Cámara de Representantes, los próximos cuatro años deben ser de construcción. “Debemos enfocar esfuerzos en conseguir recursos y trabajar en pro de las mujeres”, comenta Alvarado, que aterrizó al Congreso con el respaldo de Centro Democrático.

El Congreso, tanto Cámara como Senado, se posesionará el próximo 20 de julio y, constitucionalmente, tendrá la tarea de continuar haciendo leyes en pro de los colombianos. A partir de esa fecha, serán estas mujeres que se comprometieron a un consenso en favor de la igualdad de género las que decidirán si el próximo cuatrienio se logran más avances o si, por el contrario, se ahonda la disparidad que viven 27 millones de colombianas.