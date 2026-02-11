“La ciencia sigue siendo un terreno desigual para las mujeres”: Fundación WWB Colombia

Soraya Hussein, directora de investigación de WWB COLOMBIA. Foto: JOHNATHAN_ALVAREZ-AUTENTICA

Este miércoles 11 de febrero se conmemora una vez más el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, una fecha establecida en 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas en la que se busca que los Estados y las organizaciones de la sociedad civil fomenten la inclusión de las mujeres en el universo científico.

Esta fecha es una oportunidad para aplaudir a aquellas mujeres que han logrado romper techos de cristal y posicionarse en mundos históricamente dominados y manejados por hombres. Pero por otro lado, funciona como un nuevo llamado de atención para que la igualdad de género, también en el ecosistema de los científicos y las investigaciones, se convierta en realidad.

Cada año hay nuevos compromisos, “jalones de orejas” y logros a destacar. Este 2026, sin embargo, el llamado de atención versa sobre la aún baja presencia de mujeres en el mundo científico.

A propósito de esta fecha, la Fundación WWB Colombia publicó un informe en el que constata que las mujeres aún siguen encontrando varios tropiezos para acceder y destacarse en la ciencia colombiana. La organización, que por décadas ha garantizado la igualdad de género y la autonomía financiera de las mujeres, asegura que solo el 38 % de la investigación científica de Colombia está encabezada por una mujer.

Esta cifra, asegura la WWB Colombia, es un rezago que perjudica tanto a las niñas y mujeres que aspiran entrar a ese mundo, como a Colombia entera, pues la desigualdad desencadena en menos oportunidades de que mujeres capaces y habilidosas lideren la ciencia y, por supuesto, logren cambios basados en evidencia en el país.

“La investigación liderada por mujeres amplía el talento calificado, visibiliza barreras socioeconómicas que suelen pasar inadvertidas y genera soluciones con impacto en las condiciones económicas y sociales de otras mujeres (...) Pero la ciencia sigue siendo un terreno muy desigual para las mujeres”, explica Soraya Husaín Talero, directora de Investigación de la Fundación WWB Colombia.

El informe está basado en evidencia proporcionada directamente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, por lo que los datos reflejan la subrepresentación de mujeres a nivel nacional en aulas científicas.

Pero también hay otros registros dicientes sobre lo que WWB Colombia llama barreras de género. Por ejemplo, el informe detalla que solo tres de cada 10 personas que lideran investigación científica son mujeres.

Según Hussein, numerosas políticas y programas se han formulado desde oficinas, sin entender las realidades que enfrentan las mujeres negras, indígenas y rurales. Investigar directamente en los territorios, acota, permite obtener la evidencia necesaria para diseñar políticas públicas e intervenciones adecuadas, además de contribuir a la reconstrucción del tejido social y a la consolidación de la paz. “Sin investigación, cualquier iniciativa puede terminar perpetuando daños en vez de reducir las desigualdades”, asegura.

Otras investigadoras de WWB Colombia comentan que una mayor presencia de mujeres en ámbitos científicos, además de ofrecer representatividad a millones de otras mujeres, también aportan elementos claves en los equipos de investigación, análisis y evidencia.

“La investigación es un proceso vivo, que conjuga pensamiento científico y poético. Investigamos desde el detalle, la emoción y el contacto con las comunidades para comprender la vida en su complejidad y aportar al mejoramiento de sus condiciones”, subraya Florencia Mora, investigadora de la Fundación que ha tenido a su cargo proyectos que estudian los saberes y oficios ancestrales de las mujeres en Valle del Cauca.

¿Vacío u oportunidad?

Desdde WWB Colombia aseguran que estas brechas se cierran no solo con inversión social, sino con políticas de paridad de género que impacten realmente la vida de las niñas y las mujeres. Por mencionar un caso, la organización ha destinado al menos COP $8.000 millones para financiar la investigación científica de 141 proyectos.

Más del 70 % de estas iniciativas, además de ser lideradas por mujeres, han incorporado el enfoque de género a la investigación científica y, comenta Hussein, han funcionado como plataforma para incluir y escuchar a niñas y mujeres que tradicionalmente no pueden alcanzar estos espacios científicos y de decisión.

Otra de las apuestas de WWB Colombia es precisamente un museo virtual ideado por mujeres en la que se narran las historias de mujeres en el pacífico colombiano donde se exploran las costumbres, gastronomía y maneras en que ellas mismas, a través de círculos de cuidado, han combatido las brechas y violencia de género.

“En un país atravesado por profundas desigualdades, apoyar la investigación liderada por mujeres implica producir mejor evidencia, diseñar políticas públicas más pertinentes y fortalecer la autonomía económica y social en los territorios”, concluye Hussein.