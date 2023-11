Prevenir las violencias contra mujeres y niñas es un asunto colectivo: ONU Mujeres

Bibiana Aido Almagro, actual representante de ONU Mujeres en Colombia. Foto: ONU Mujeres

“Como sociedad tenemos una responsabilidad de ser voceras, portavoces y trabajar conjuntamente con las mujeres, que sepan que no están solas y detener esa tolerancia hacia los comportamientos machistas que vemos cada día”.

Estas fueron las palabras de Bibiana Aido Almagro, representante de ONU Mujeres en Colombia, durante el evento ‘Prevención: la mejor inversión para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas’, realizado con el apoyo de Impacto Mujer y El Espectador.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, el Sistema de Naciones Unidas, bajo la batuta de ONU Mujeres, crearon la campaña ÚNETE para invitar a la discusión sobre lo importante de apostarle a la prevención de las violencias, más allá de las acciones de atención que ya se realizan de los casos.

Desde el sector público, privado, internacional, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, el deporte e incluso, a nivel personal, toda la población puede aportar y sumar esfuerzos —sostenibles en el tiempo— para reducir los casos de violencia de género y aportar a las transformaciones de patrones de agresión hacia las mujeres y las niñas.

Por ello, El Espectador lideró una discusión sobre diferentes factores de prevención y protección contra las violencias de género como el empoderamiento económico, la participación política de las mujeres y las narrativas para desmontar los estereotipos sexistas.

La viceministra de las mujeres, Diana Gómez Correal, del recién creado Ministerio de la Igualdad, acompañó la conversación y señaló los programas que desde el gobierno de Gustavo Petro se están realizando en temas de prevención de violencias.

“Uno es ‘Prevenir para Salvarnos’, pues el Estado ha avanzado en atender las violencias contra las mujeres, pero sentimos que es necesario construir una estrategia reforzada de prevención y hacia allí vamos a dirigir muchos de nuestros esfuerzos”, afirmó Gómez.

El otro programa que el Gobierno Nacional está trabajando es la creación del Sistema Nacional de Monitoreo, que está centrado en el registro, atención y seguimiento de las violencias contra las mujeres, que permitirá la consolidación del registro y la atención de las mujeres, para que sea de forma adecuada y sin revictimización. Todas estas acciones parten de la articulación institucional de las diferentes entidades que desarrollan este tipo de labores.

Otra de las panelistas fue Juliana Hernández de La Torre, feminista, activista por la paz y los derechos de las mujeres y directora ejecutiva de la Fundación Artemisas, quien compartió reflexiones sobre la participación política de las mujeres.

“Sin autonomía económica, las mujeres no podemos participar en el espacio público. Dedicamos más de siete horas al trabajo de cuidado no remunerado, es decir, tenemos casi una doble jornada laboral y si no logramos tener acceso a recursos económicos, no vamos a lograr participar en estos espacios de decisión”, señaló Hernández.

El empoderamiento económico de las mujeres también ha sido un camino de prevención de violencias basadas en género que les permite autonomía y la eliminación de dependencias hacia otras personas. Juan Pablo Socarrás Yani, gestor social, diseñador y líder del proyecto “Historias hechas a mano”, en el que trabajó de la mano de comunidades artesanas, indígenas, afrodescendientes y tradicionales en Colombia, México y Guatemala. Para él, la autonomía económica y el empoderamiento productivo son claves para prevenir y eliminar las violencias basadas en género.

“Cuando se empodera productivamente, las mujeres pueden depender económicamente de su modelo de negocio, de su emprendimiento y de la actividad que realice. Esto va acompañado de formación en finanzas, redes sociales y apoyo en todos los sentidos para que esto sea sostenible”, comentó Socarrás.

Vea la transmisión en vivo del evento aquí:

La violencia de género afecta a todos los países del mundo. Se calcula que 736 millones de mujeres, es decir, casi una de cada tres, han sido víctimas de violencia física y sexual por parte de su pareja, fuera de ella o ambas, al menos, una vez en su vida.

Pero la violencia de género se puede prevenir, solo que hay que invertir en acciones orientadas a esto. Según ONU Mujeres, solo el 1 % de la ayuda estatal destinada a la igualdad de género se destina a organizaciones de mujeres, y la financiación no ha mejorado.

¿Por qué es importante invertir en la prevención de violencias de género?

Una de las razones más importantes, y quizás, la más obvia, es la reducción de casos de violencia contra las mujeres y las niñas, al igual que el número de feminicidios que pueden presentarse. Al poner el foco en la prevención, no solo se reducen las afectaciones hacia las mujeres y niñas, sino también se aporta a generar transformaciones importantes en los comportamientos de la sociedad en general.

Además, con la prevención se abren nuevas oportunidades para las mujeres con acceso a bienes, empleos dignos, creación de leyes y políticas que garanticen el cumplimiento de sus derechos y les permita evitar o escapar de relaciones abusivas e incluso, de situaciones de explotación.

En cuanto a salud y de derechos reproductivos de las mujeres, se puede contribuir a la prevención y eliminación de violencias de género, pues “cuando las mujeres tienen capacidad de decisión sobre su cuerpo y su vida reproductiva y sexual, están en mejores condiciones de protegerse ante relaciones abusivas”, señala la oficina de ONU Mujeres en Colombia.

Para esta oficina del Sistema de Naciones Unidas, realizar estas inversiones en diferentes sectores como el económico, salud, político y académico son catalogadas como “inteligentes”, pues también traen beneficios y ahorros a los fondos públicos y privados en gastos directos e indirectos relacionados con la atención a víctimas desde una respuesta policial y legal.

¿Qué es la campaña ÚNETE?

En la búsqueda de avanzar hacia la igualdad entre los géneros y frenar las violencias contra las mujeres y las niñas, ONU Mujeres lidera la campaña “ÚNETE”, este año enfocada en las prevenciones de estas violencias y la centralidad de invertir en estas apuestas. Desde los gobiernos hasta el trabajo cotidiano, todos los sectores de la población podemos aportar a ello.

Cada año desde 2008, del 25 de noviembre al 10 de noviembre, se realiza esta campaña por 16 días, en los que se convocan discusiones sobre la importancia de eliminar la violencia de género contra las mujeres y las niñas. Además, de recordar el compromiso que tienen las organizaciones, entidades y países para dar atención oportuna y transformar las realidades de las mujeres.

Estas acciones hacen parte del caminar de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el numeral cinco enfocados en la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el mundo.