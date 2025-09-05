El impacto a 250.000 venezolanos tras fin a Estatuto de Protección por gobierno Trump

Venezuelan migrants walk along a highway in Cucuta, Colombia, on the border with Venezuela, on February 2, 2021, amid the COVID-19 pandemic. / AFP / Schneyder MENDOZA Foto: AFP - SCHNEYDER MENDOZA

El plan del gobierno del presidente Donald Trump de revocar el Estatuto de Protección Temporal (TPS) finalmente tuvo efecto. Este miércoles, la administración Trump anunció que más de 250.000 venezolanos perderán el permiso de trabajo y residencia en ese país.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció el fin del programa que fue instaurado por la administración de Joe Biden en 2021 y que servía como ayuda humanitaria para los migrantes que residían en Estados Unidos. El TPS está previsto para expirar el próximo 10 de septiembre, pero su terminación será efectiva 60 días después de haber sido publicado en el Registro Federal, según detalló el Gobierno.

Estados Unidos otorga el TPS a ciudadanos extranjeros que no pueden regresar a su país de forma segura debido a guerras, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. Pocos días antes del regreso de Trump a la Casa Blanca en enero, su predecesor Joe Biden extendió el TPS para los venezolanos por 18 meses, alegando una crisis en el país sudamericano gobernado por Nicolás Maduro.

El gobierno de Trump preveía eliminar ese amparo el 7 de abril, pero a fines de marzo el juez federal Edward Chen suspendió temporalmente la iniciativa, tras señalar que tenía tintes racistas y caracterizaba erróneamente a los venezolanos como criminales.

Sin embargo, la administración Trump sostiene esta nueva decisión. “Al considerar la seguridad pública, la seguridad nacional, los factores migratorios, la política migratoria, las consideraciones económicas y la política exterior, está claro que permitir que los ciudadanos venezolanos permanezcan temporalmente en Estados Unidos no es lo mejor para Estados Unidos”, explicó el Servicio de Inmigración.

Esta decisión se da incluso después de que el pasado viernes 29 de agosto una corte federal de apelaciones de Estados Unidos mantuvo el bloqueo temporal al plan del gobierno de Trump sobre revocar el TPS para casi 600.000 venezolanos.

En este contexto, los venezolanos en Estados Unidos que estaban amparados bajo el TPS desde 2021 y que ahora no tengan otras formas de ayuda legal podrían ser deportados. “Realmente les dan 60 días para determinar qué sigue en sus casos particulares o estar sujetos a una posible deportación. Es importante resaltar que varios de los casos de personas con TPS están actualmente en litigio y seguramente esta decisión también se va a querellar en las cortes de Estados Unidos.

“A grandes rasgos, lo más probable es que haya muchas disputas legales. Seguramente varios de los casos van a llegar a la Suprema Corte. Es importante que la gente que tiene TPS también vea otras posibilidades de quedarse en un estatus legal en Estados Unidos a través de un empleador o a través de unificación familiar”, explicó Maureen Meyer, directora de proyectos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Tras el anuncio de la medida, la administración Trump también le pidió a los venezolanos amparados bajo el TPS desde 2021 que se autodeporten con varias promesas de por medio, como un bono de 1,000 dólares, un boleto de regreso a su país y “posibles oportunidades futuras de inmigración legal”, pero varios abogados dicen no hay mayores garantías.

“Están invitando a las personas a autodeportarse, esto no es una obligación. El gobierno está tratando de incentivar a las personas a retornar a su país de origen sin ser deportados a manos del gobierno. De hecho, les están incentivando con mil dólares y el boleto de regreso a su país de origen. Esto bajo el pretexto del gobierno de que les están ahorrando dinero, porque es mucho más barato para el gobierno que la gente regrese de cuenta propia a tener que procesarlos, mantenerlos en detención y luego deportarlos”, señaló Meyer.

Los riesgos a los que se enfrentan los venezolanos

Tras el anuncio del fin del programa del Estatuto de Protección Temporal, los riesgos a los que se enfrentan los migrantes venezolanos son cada vez más patentes. Por un lado, la situación real en Venezuela no mejora. Tras las elecciones del 28 de julio de 2024 se han registrado al menos 890 presos políticos, 72 de ellos extranjeros, y alrededor de 66 personas desaparecidas, según datos de Human Rights Watch para las Américas. La represión y la persecución se ha intensificado, junto con el desempleo y el desabastecimiento.

“Es importante resaltar que en Venezuela la situación no ha mejorado, incluso hay mucha más represión desde las elecciones de julio de 2024. Sigue estando en una crisis compleja humanitaria y política. Es un país en el que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que Maduro es un enemigo de la humanidad”, detalló Meyer.

Por otro lado, al quedarse en Estados Unidos sin el TPS, los migrantes están expuestos a otro tipo de riesgos como las detenciones y las posibles deportaciones.

“Se afecta a mucha gente que tenía un estatus legal, que estaba trabajando y contribuyendo a la sociedad con sus economías. Existe la posibilidad de que sean separados de su vida aquí, a veces de sus familiares y tener que regresar a su país. Esta decisión impacta a las personas con TPS que venían desde 2021”, agregó.

El opositor de Venezuela y diputado electo Tomás Guanipa rechazó la anulación del Estatus de Protección Temporal (TPS), al considerar que “golpea a miles de familias” que salieron de su país en “busca de un mejor futuro, escapando de la crisis y la persecución”.

“No se trata de números ni estadísticas: se trata de madres, padres e hijos que hoy quedan en incertidumbre y en riesgo de perder lo poco que han podido construir lejos de su tierra”, expresó Guanipa en su cuenta de X.

El opositor llamó a no permanecer “indiferentes cuando se juega con el destino de quienes han sacrificado tanto por proteger a su familia”, en referencia a los migrantes.

