La OIM ha dado asistencia humanitaria a más de 86.000 personas en Colombia en 2025

Entrega de asistencia humanitaria de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Ocaña, Norte de Santander. Foto: Cortesía de la OIM

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia vive unas realidades sociales complejas, marcadas por la violencia y los desastres provocados por factores climáticos, entre otros más. Solo en el primer semestre de este año, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) contabilizó 1,3 millones de personas afectadas por el conflicto armado y 345.000 por eventos ambientales, lo que sumó un total de 1,6 millones de individuos con necesidades humanitarias.

Dentro de ese panorama también hay que tener en cuenta el hecho de que el país tiene 2,8 millones de migrantes y refugiados de Venezuela, entre los cuales, según el último informe de análisis de necesidades de la plataforma R4V, el 70 % tiene alguna necesidad (seguridad alimentaria, nutrición, alojamiento, agua y saneamiento básico).

En medio de ello, entre enero y julio de 2025, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) brindó asistencia humanitaria a cerca de 86.000 personas en 18 departamentos del país. “Pudimos brindarles alojamiento seguro, transporte humanitario, agua, saneamiento básico e higiene, así como servicios de salud y salud mental”, explicó Fernando Medina, jefe de la misión en Colombia.

En ello apoyaron la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), la Embajada de Corea, la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) y el Fondo de Respuesta Rápida de la OIM, entre otros más, así como aliados del sector privado, entre ellos Citi Foundation.

La asistencia humanitaria se vio en zonas críticas, como Catatumbo (Norte de Santander) y Paratebueno (Cundinamarca). En Chocó, por ejemplo, la OIM está avanzando en la misma tarea, teniendo en cuenta los flujos migratorios en Bahía Solano y Juradó. Medina recordó que “la asistencia humanitaria es mucho más que una ayuda puntual: es un puente hacia la dignidad, la estabilización y la integración”.

