Jornada de derechos: abren asesorías jurídicas gratuitas para migrantes en Colombia

La asesoría se dará en la sede de la Fundación Juntos Se Puede, en el barrio Pasadena, de Bogotá. Foto: Tomás Tarazona Ramírez

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La Fundación Juntos Se Puede anunció que el próximo viernes, 28 de agosto, dispondrá de abogados y personal especializado en trámites migratorios para resolver las dudas de venezolanos y otros migrantes que desconozcan cuál es su situación en Colombia. }

Su convocatoria se publicó pocas horas después de la directriz impartida por el presidente Abelardo De la Espriella de iniciar operaciones policivas para capturar y posteriormente expulsar a todo aquel migrante que tenga un prontuario judicial abierto o, como en la mayoría de los casos, no cuente con su papeleo migratorio al día.

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Ana Karina García, directora de la Fundación, aseguró que la convocatoria es una “mano amiga” para centenares de migrantes, en especial venezolanos, que residen en Colombia y por desconocimiento, falta de recursos o herramientas de regularización inexistentes, hoy están en el umbral de la irregularidad migratoria. Sin embargo, recalcó que su condición irregular o las declaraciones políticas de De la Espriella “no reemplazan la ley” que tanto en la Constitución como en otras legislaciones, protegen la movilidad humana.

“Lo primero que queremos es llamar al Gobierno a un diálogo y desarrollar una política migratoria con enfoque en derechos. Pero también queremos llamar al discurso: cuando se habla de un ser humano como legal o ilegal, puede generar xenofobia o problemas de convivencia”, comenta García.

La convocatoria estará abierta el próximo viernes 28 de agosto de 10 a.m. hasta las 12 m. En este período de tiempo los migrantes podrán ser caracterizados y recibirán talleres que resolverán sus dudas y encaminarán a qué hacer o en qué situación migratoria se encuentran.

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La Fundación hace hincapié en que el estatus migratorio de los más de 2,8 millones de venezolanos que permanecen en Colombia es una situación administrativa. Es decir, que tanto quienes han resuelto su situación como quienes no, están cobijados por derechos, rutas de atención y garantías mínimas que deben ser protegidas en todo momento.

“Una situación migratoria irregular no convierte a una persona en ´ilegal´: es una condición administrativa que no define la persona ni reconoce la pérdida de sus derechos, como la dignidad, el debido proceso, la no devolución o el derecho a la protección”, comenta Juntos Se Puede.

Más información

La jornada se desarrollará en las instalaciones de la Fundación, ubicado en el barrio Pasadena de Bogota, exactamente en la Calle 104 #54-31. Aunque es gratuita y no requiere de una inscripción o confirmación previa, la Fundación aclaró a El Espectador que tendrán un aforo máximo de 60 personas para poder atender personalmente cada uno de los casos que reciban en la atención de este próximo viernes.

“En momentos de incertidumbre, informarte bin también es protegerte. Conoce tus derechos y evita tomar tus decisiones basadas en rumores”, concluye la Fundación.

Por ahora se desconoce si habrá brigadas jurídicas y migratorias en el futuro, pero puede conocer más información sobre la convocatoria y la misionalidad de la jornada a través de este enlace.

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