La presión de Trump podría aumentar la demanda de trabajadores agrícolas con visa

Estados Unidos tiene que tomar una decisión importante en materia de agricultura. Puede importar más personas para cosechar y realizar otros tipos de trabajo agrícola, puede aumentar los salarios lo suficiente como para atraer a más ciudadanos estadounidenses e inmigrantes con estatus legal a estos trabajos, o puede importar más alimentos. Las tres opciones contradicen las prioridades clave de la administración Trump: reducir la inmigración, mantener los precios bajos e importar menos bienes y servicios.

El ambicioso proyecto de ley de impuestos y gastos que el presidente Donald Trump promulgó el 4 de julio de 2025 incluyó 170 mil millones de dólares para financiar la detención y deportación de quienes viven en Estados Unidos sin autorización. Y alrededor de un millón de ellos trabajan en la agricultura, lo que representa más del 40% de todos los trabajadores agrícolas. A medida que aumenta la detención y deportación de inmigrantes indocumentados, una solución emergente es reemplazar al menos a algunos trabajadores agrícolas deportados con extranjeros que reciben visas especiales que les permiten ayudar en la cosecha, pero les exigen regresar a casa después de que sus visas expiren.

Estos programas de “trabajadores invitados” han existido durante décadas, dando lugar al actual programa de visas H-2A. En 2023, más de 310,000 extranjeros, alrededor del 13% de los 2.4 millones de trabajadores agrícolas del país, fueron empleados a través de este programa. Alrededor del 90% de los trabajadores extranjeros con estas visas provienen de México, y casi todos son hombres. Los estados a los que se dirige la mayor cantidad de ellos son California, Florida, Georgia y Washington.

Como profesor de política latinoamericana y de relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica, enseño a mis estudiantes a considerar las difíciles disyuntivas que enfrentan los gobiernos. Si la administración Trump elimina una parte significativa de la fuerza laboral agrícola de los inmigrantes que viven en Estados Unidos sin permiso legal para tratar de cumplir con sus objetivos de deportación, los propietarios de granjas tendrán pocas opciones.

Pocas opciones disponibles

En primer lugar, los agricultores podrían aumentar los salarios y mejorar las condiciones laborales lo suficiente como para atraer a ciudadanos estadounidenses e inmigrantes con residencia permanente legal o que se encuentren en Estados Unidos con estatus legal.

Sin embargo, muchos empleadores agrícolas afirman que no pueden encontrar suficientes personas para contratar que puedan trabajar legalmente, al menos sin salarios más altos y requisitos laborales

mucho mejores. Sin trabajadores agrícolas inmigrantes indocumentados, los precios de los cultivos y otros productos agrícolas estadounidenses se dispararían, lo que incentivaría la importación de más alimentos.

En segundo lugar, los agricultores podrían emplear a menos personas. Esto requeriría cultivar diferentes cultivos que requieran menos mano de obra o depender más de la maquinaria para plantar y cosechar. Pero eso significaría que Estados Unidos tendría que importar más alimentos. Y la automatización para algunos cultivos es muy costosa. Para otros, como las bayas, actualmente es imposible.

También es posible que algunos agricultores destinen sus tierras a otros usos, cesando la producción, pero eso también requeriría más alimentos importados.

Soluciones sugeridas por la administración Trump

La secretaria de Agricultura de EE. UU., Brooke Rollins, predijo que los propietarios de granjas pronto encontrarán muchos ciudadanos estadounidenses para emplear.

El 8 de julio, Rollins declaró que los nuevos requisitos laborales de Medicaid, incluidos en el mismo paquete legislativo que los fondos para el control de inmigración, animarían a un gran número de ciudadanos estadounidenses a empezar a trabajar en el campo en lugar de perder su seguro médico a través de ese programa gubernamental.

Los grupos del sector agrícola afirman que este escenario es improbable.

Para empezar, la mayoría de los adultos inscritos en el programa de Medicaid que pueden trabajar ya lo hacen. Muchos otros no pueden hacerlo debido a discapacidades u obligaciones de cuidado.

Pocas personas inscritas en Medicaid viven lo suficientemente cerca de una granja como para trabajar en una, e incluso quienes viven allí no son capaces de realizar tareas agrícolas. Cuando los propietarios de granjas intentaron poner a trabajar en el campo a personas inscritas en un programa de asistencia social en la década de 1990, fracasó. Otro experimento en la década de 1960, que incluyó a adolescentes, tampoco funcionó porque a estos les resultaba demasiado duro el trabajo. Parece más probable que los propietarios de granjas intenten contratar a muchos más trabajadores agrícolas extranjeros para realizar trabajos temporales, pero legales, a través del programa H-2A.

Aunque no lo ha convertido en una política oficial, Trump parece estar avanzando hacia esta misma conclusión.

En junio, por ejemplo, Trump afirmó que su administración estaba trabajando en una especie de pase temporal para inmigrantes sin autorización para estar en Estados Unidos que trabajan en granjas y hoteles.

Establecido en 1952, su número aumenta rápidamente

El sistema de trabajadores invitados, establecido en 1952 y revisado significativamente en 1986, se ha convertido en un pilar de la agricultura estadounidense, ya que ofrece importantes beneficios tanto a los propietarios de granjas que necesitan trabajadores como a los trabajadores extranjeros que contratan.

No hay límite en la cantidad de trabajadores potenciales. La cantidad de visas H-2A emitidas se basa únicamente en el número de empleadores que las solicitan. Los propietarios de granjas pueden solicitar visas después de verificar que no pueden encontrar suficientes trabajadores que sean ciudadanos estadounidenses o que estén presentes en Estados Unidos con autorización.

Para proteger a los trabajadores estadounidenses, el gobierno exige que los trabajadores H-2A devenguen una “tasa salarial de efecto adverso”. El Departamento de Trabajo establece este salario por hora, que oscila entre $10.36 en Puerto Rico, aproximadamente $15 en varios estados del sur y más de $20 en California, Alaska y Hawái. Estos salarios se fijan a niveles relativamente altos para evitar una presión a la baja sobre el salario que otros trabajadores estadounidenses reciben por el mismo trabajo. Tras la certificación, los propietarios de granjas contratan trabajadores en un país extranjero a quienes se les ofrece un contrato que incluye el transporte desde su país de origen y un viaje de regreso, siempre que lo completen.

El programa proporciona a los propietarios de granjas mano de obra a corto plazo. Garantiza a los trabajadores extranjeros que obtienen visas H-2A salarios relativamente altos, así como alojamiento en EE. UU. Esta combinación ha demostrado ser cada vez más popular en los últimos años: el número anual de visas H-2A aumentó a 310,700 en 2023, un aumento de más de cinco veces desde 2010.

Posibles desventajas

Aumentar el número de trabajadores agrícolas invitados ayudaría a cubrir algunas vacantes en la fuerza laboral agrícola y reduciría el riesgo de que los cultivos no se cosechen. Sin embargo, me parece claro que un cambio repentino plantearía riesgos tanto para los trabajadores como para los propietarios de granjas.

Los trabajadores estarían en riesgo debido a que la supervisión del programa H-2A ha sido históricamente deficiente. A pesar de este historial laxo, algunos agricultores inescrupulosos han sido multados o se les ha prohibido participar en el programa H-2A debido a salarios impagos y otros abusos.

Depender aún más de los trabajadores agrícolas invitados de lo que lo hace Estados Unidos actualmente también implicaría intercambiar a trabajadores que han construido sus vidas y familias al norte de la frontera con personas que se encuentran en Estados Unidos de forma temporal. Es poco probable que quienes se oponen a la inmigración se opongan a este intercambio, pero para los grupos de derechos de los inmigrantes, este acuerdo sería cruel e injusto para los trabajadores con años de servicio.

Además, los trabajadores con visas de invitado pueden correr el riesgo de ser explotados y abusados. En 2022, el fiscal federal del Distrito Sur de Georgia describió las condiciones de los trabajadores H-2A en una granja de cebollas que el gobierno había investigado como “esclavitud moderna”.

Para los propietarios de granjas, la desventaja de intensificar los programas de trabajadores invitados es que podría aumentar los costos y hacer que la producción sea menos eficiente y más costosa. Esto se debe a que el transporte de trabajadores agrícolas mexicanos de ida y vuelta cada año es complicado y costoso. Los grupos agrícolas afirman que cumplir con los requisitos de la visa H-2A es engorroso. Puede ser particularmente difícil para las pequeñas explotaciones agrícolas participar en este programa.

Algunos propietarios de explotaciones agrícolas se han opuesto a los costos de emplear trabajadores con visa H-2A. Rollins ha afirmado que la administración Trump considera que los salarios obligatorios son demasiado altos.

Sin duda, estos problemas no se limitan a la agricultura. Hoteles, restaurantes y otros negocios de hostelería, que dependen en gran medida de trabajadores indocumentados, también pueden emplear temporalmente a algunos extranjeros a través del programa de visas H-2B, que es más pequeño que el programa H-2A, limita el número de visas emitidas y está disponible solo para trabajos considerados de temporada.

Los proveedores de atención médica domiciliaria y muchos otros tipos de empleadores que dependen de personas que no pueden trabajar legalmente para ellos también podrían tener dificultades. Pero hasta el momento, no existe un programa de visas temporales disponible para ayudarlos a cubrir esas necesidades.

Si Estados Unidos deporta a millones de trabajadores, el precio de los tomates, el cuidado de ancianos, las comidas en restaurantes y las reparaciones de techos probablemente aumentaría considerablemente. Un aumento enorme en el número de trabajadores invitados es una solución potencial pero parcial, pero multiplicaría los problemas inherentes a estos programas de visas temporales.

