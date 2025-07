Problemas para ICE: primera muerte durante una de sus redadas; era un granjero

Dos mujeres protestan contra las redadas de ICE en California. Los migrantes se sienten amenazados. Foto: EFE - ALLISON DINNER

Jaime Alanis, trabajador agrícola de 57 años, se convirtió en la primera persona en morir tras una de las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos el pasado jueves, 10 de julio. Alanis, quien trabajaba en una granja de cannabis en California, cayó desde más de nueve metros de altura luego de intentar esconderse de los agentes migratorios. Más de 200 migrantes fueron detenidos.

“Mi tío Jaime era solo un agricultor inocente y trabajador”, escribió uno de sus familiares.

🔑Las claves de las redadas de Ice (por si tiene afán)

Jaime Alanis murió tras caer del techo de un invernadero en California.

No estaba en custodia ni era objetivo directo del operativo, según el Departamento de Seguridad Nacional.

La familia afirma que huía de agentes de ICE por miedo a ser deportado.

La redada dejó más de 200 migrantes arrestados y cuatro ciudadanos acusados.

El presidente Trump defendió el uso de fuerza y autorizó al ICE a “protegerse”.

👉 Miedo entre migrantes

La muerte de Alanis revela los efectos colaterales de las redadas migratorias intensificadas bajo el mandato de Donald Trump. Aunque no era el blanco del operativo, su miedo fue suficiente para ponerlo en peligro. Organizaciones laborales advierten que estas tácticas generan pánico en comunidades vulnerables, y líderes políticos acusan a la administración de criminalizar el trabajo agrícola esencial.

“Nadie debería morir por tener miedo”, escribió en redes un vocero del sindicato United Food Workers. El operativo, según testigos, incluyó sobrevuelos de helicópteros, uso de gases lacrimógenos y detenciones masivas sin previo aviso.

La granja de cannabis estaba tranquila durante una visita de un corresponsal de la AFP el viernes, un día antes de la redada, mientras los trabajadores esperaban en fila para recoger sus pertenencias y sus cheques de pago.

“Estamos desde las 6 de la mañana preguntando y no nos dan información de nada”, dijo a la AFP Saúl Muñoz, un colombiano de 43 años cuyo hijo fue detenido en la redada.

Las acciones de ICE generaron enfrentamientos con los migrantes, pero también con ciudadanos locales que se oponen a las operaciones de la agencia. Según el Departamento de Seguridad, más de 500 “alborotadores” habían intentado perturbar la operación y cuatro estadounidenses fueron arrestados.

El presidente Trump dijo que los “matones”, como se refirió a los manifestantes, causaron un “daño tremendo”. Por lo que dio “autorización total para que el ICE se proteja a sí mismo, al igual que protegen al público”.

La jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong ya ordenó detener las patrullas móviles en Los Ángeles por considerar que operaban con criterios discriminatorios. Según dijo, las redadas se estaban efectuando “basándose sólo en la raza”, o en si una persona habla español o inglés con acento, o en el lugar en que trabaja.

*Con información de AFP

