Bogotá y Medellín serán sedes del Comic Con 2026 en Colombia

Comic Con se desarrollará durante esta y la próxima semana en Bogotá y Medellín. Foto: Cortesía

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La cultura geek y el cosplay tendrán una de sus máximas exponentes internacionales en Colombia. Comic Con Colombia 2026 confirmó la participación de Elizabeth Rage, reconocida cosplayer, influencer y creadora de contenido digital, quien será una de las grandes invitadas de la convención que se realizará del 26 al 29 de junio en Corferias, Bogotá y del 27 al 29, en Plaza Mayor, de Medellín.

La artista, considerada una de las figuras más destacadas del cosplay a nivel mundial, se ha convertido en referente para millones de seguidores gracias a la calidad de sus caracterizaciones inspiradas en personajes del anime, los videojuegos, los cómics y la cultura pop. Su trabajo combina diseño, confección, maquillaje, escenografía y producción audiovisual, elementos que le han permitido consolidar una sólida comunidad en plataformas digitales.

Con su participación, Comic Con Colombia fortalece una programación que busca acercar al público nacional a algunas de las figuras más relevantes de la cultura geek internacional, en una edición que promete reunir a miles de aficionados del entretenimiento, la fantasía y la creatividad.

Durante su visita a Bogotá, programada para los días 27, 28 y 29 de junio, Elizabeth Rage participará en diversas actividades dirigidas a los asistentes. Una de ellas será la Fan Zone, espacio en el que los seguidores podrán interactuar con la invitada mediante sesiones de fotografías y firma de autógrafos.

Además, hará parte de la programación principal del Main Stage, donde compartirá detalles sobre su trayectoria profesional, el crecimiento de su comunidad digital y los desafíos que enfrenta la creación de contenido en un entorno cada vez más competitivo. Allí también hablará sobre la evolución del cosplay, una práctica que ha pasado de ser una afición de nicho a convertirse en una industria creativa con impacto global.

“La llegada de Elizabeth Rage a Corferias resalta el papel fundamental que tiene el diseño y la confección en la cultura geek. Es una oportunidad increíble para que las comunidades locales aprendan sobre la evolución del cosplay como una expresión artística global”, afirmó Tatiana Rudd, jefe de proyecto de Corferias para Comic Con.

La cosplayer internacional también tendrá una responsabilidad especial dentro de una de las competencias más esperadas por los asistentes: la Copa Cosplay. Como integrante del jurado oficial, evaluará aspectos como la creatividad, la interpretación de personajes, la calidad de los trajes y el nivel técnico de los concursantes que buscarán representar lo mejor del talento colombiano.

“Nos emociona mucho confirmar a Elizabeth para esta edición. Su trabajo minucioso e impacto en las plataformas digitales es un referente absoluto, y sabemos que su rol como jurado internacional inspirará enormemente a los participantes de la competencia de este año”, señaló Julio Caballero, productor de Comic Con Colombia.

La llegada de Rage se suma a la apuesta de Comic Con Colombia por consolidarse como uno de los principales encuentros de cultura pop en América Latina. Organizado por Planet Comics y Corferias, el evento reúne cada año a miles de seguidores de los cómics, el anime, el manga, los videojuegos, las series de televisión, el cine y las industrias creativas.

Más allá de los invitados internacionales, la convención se ha convertido en un espacio para el intercambio cultural y el fortalecimiento de comunidades creativas. Su programación incluye competencias de cosplay, exhibiciones comerciales, espacios académicos, encuentros con artistas e ilustradores, torneos de videojuegos, lanzamientos editoriales y actividades dirigidas tanto a fanáticos como a profesionales del sector.

Para la edición 2026, Corferias abrirá nuevamente sus pabellones a miles de visitantes que podrán recorrer zonas temáticas, participar en experiencias inmersivas y conocer de cerca a figuras reconocidas del entretenimiento internacional. La organización espera que el evento continúe posicionándose como una de las citas más importantes del calendario cultural y de entretenimiento del país.

La agenda de Comic Con Colombia no terminará en Bogotá. Tras la edición de junio, la convención continuará su recorrido nacional con Comic Con Medellín 2026, programada del 27 al 29 de noviembre en Plaza Mayor Medellín. El evento llevará a la capital antioqueña una amplia oferta de actividades relacionadas con el universo geek, incluyendo concursos de cosplay, encuentros con invitados especiales, espacios dedicados al anime, manga, cómics y videojuegos, así como experiencias interactivas para los asistentes.

La edición de Medellín se ha consolidado en los últimos años como uno de los encuentros más importantes para la comunidad geek del país, atrayendo a miles de visitantes de diferentes regiones y fortaleciendo el crecimiento de las industrias creativas vinculadas al entretenimiento, la ilustración y la creación de contenido digital.

Con eventos en Bogotá y Medellín, Comic Con Colombia reafirma su papel como una de las plataformas más relevantes para la difusión de la cultura pop en el país. La presencia de Elizabeth Rage representa una muestra de esa apuesta por conectar a los fanáticos colombianos con referentes internacionales que han transformado el cosplay en una disciplina artística reconocida a nivel mundial.

Las entradas para Comic Con Colombia Bogotá 2026 ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales del evento, que durante cuatro días convertirá a Corferias y Plaza Mayor en el principal punto de encuentro para los amantes de los cómics, el anime, los videojuegos, el streaming y la cultura geek.