“De Colombia para el mundo”, un espacio para contar al país que se posiciona globalmente

El proyecto muestra cómo la cooperación internacional transforma vidas. Foto: Marcela Gutiérrez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Conscientes de la necesidad de sensibilizar y comunicar sobre ese país, nace “De Colombia para el mundo”, una iniciativa de la campaña Región en Acción de El Espectador de la mano de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia).

“Yo creo que es muy importante que el país pueda conocer las cosas que se hacen bien. Creo que en Colombia somos expertos en mirar lo que hacemos mal. Desde que estoy en la agencia he podido escudriñar las historias más pequeñas y grandes que hablan de buenas prácticas en los territorios, y con aportes de cooperantes que cambian territorios”, dijo a este diario Eleonora Betancur González, directora de APC Colombia.

El proyecto no busca entonces poner la mirada en un solo ángulo ni en los números. Es una iniciativa que recorre los territorios del país para contar desde una perspectiva humana cómo la cooperación internacional está transformando vidas desde los distintos sectores: en la educación que se proyecta a través de procesos de formación acreditados, investigación aplicada y talento que hoy participa en redes académicas globales. También en la salud, que ha convertido al país en referente por su talento médico, sus protocolos clínicos y su innovación en áreas como el turismo médico y la cirugía estética. Además, en el turismo especializado y la gastronomía, que muestran otra faceta del país; y en la innovación, la tecnología y la economía creativa que transforman conocimiento e identidad en productos, servicios y contenidos con alcance internacional.

Ese es el reflejo de la riqueza de Colombia, que se posiciona en un rol dual en materia de cooperación internacional, y que permite ofrecer su experiencia y buenas prácticas a otros países, más allá de recibir apoyo para fortalecer sus capacidades.

Así podrá ver el contenido

A partir del próximo miércoles 4 de marzo, cada semana podrá encontrar en nuestras páginas —tanto en web como en impreso— historias que recogen logros, capacidades instaladas y casos de éxito en esas áreas. El material estará disponible de forma permanente en una plataforma digital especializada dentro de Región en Acción, que se convertirá en un repositorio vivo para que nuestros lectores puedan consultar, compartir y profundizar en esta narrativa país.

Serán contenidos editoriales de fondo, reportajes, entrevistas, perfiles y especiales temáticos que apuntan a historias que van más allá de la coyuntura para abrir conversación sobre las oportunidades que hay en el país, y así fortalecer una narrativa de Colombia basada en excelencia, confianza y proyección internacional.

“Vamos a tener historias, por ejemplo, de personas firmantes del acuerdo de paz contando sobre sus proyectos productivos y mostrando cómo esas gallinas que tienen ponen huevos y ya los están vendiendo en este mercado, y contar qué ha hecho una comunidad que antes estaba en actividades ilícitas o ilegales para reconstruirse. O cómo mujeres están pudiendo tener unos productos deliciosos, llegando a las chocolaterías desde el cacao de Tumaco, y cómo eso le ha cambiado la cara a esas comunidades”, dijo la directora Betancur.

El espíritu de “De Colombia para el mundo” es que nuestros lectores recuerden que, incluso en tiempos difíciles marcados por tensiones, recortes, conflictos y crisis diplomáticas, Colombia es un país que avanza en la cooperación internacional. En este espacio, empresas, organizaciones e instituciones encontrarán un lugar para mostrar cómo están construyendo valor, conocimiento y oportunidades que conectan al país con el mundo.