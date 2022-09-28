¿Alejandra Guzmán recayó en sus adicciones? Su padre Enrique Guzman habla al respecto

Desde que la actriz Silvia Pinal falleció, el 24 de noviembre del 2024, se ha rumorado que Alejandra Guzmán, una de sus hijas ha recaído en su adicción al alcohol.

Los excesos han sido un tema que la misma Alejandra ha abordado en algunas entrevistas de hace varios años y en su bioserie, no obstante, en los últimos tiempos ha insistido en que aquella etapa está más que superada.

A mediados del año pasado, el programa ‘Venga la alegría’ mencionó quebrantos de salud de La Guzmán por cuenta de una supuesta recaída.

Enrique Guzmán aclara situación de Alejandra Guzmán

Ahora ha sido el padre de la estrella mexicana, el también cantante y compositor Enrique Guzmán, quien se ha referido a la situación de la intérprete de ‘Hacer el amor con otro’.

El cantante y compositor de ‘La plaga’ indicó que no es cierto que Alejandra haya recaído, por el contrario, aseguró que desde que su madre Silvia partió, la cantante ha tenido un cambio de vida absoluto.

De esta manera, negó de plano todos los rumores acerca de una crisis de Alejandra.

Las declaraciones de Enrique las dio al espacio ‘Chismorreo TV’ que las publicó también en sus redes sociales y que fue replicada por otros medios aztecas como TvyNovelas.

“Ella ha tenido diferencias y problemas y contratiempos con el alcohol, hay que reconocerlo. Es una enfermedad de la que no se cura nadie. Es una enfermedad en la que hay que aprender a dominarla. Y (Alejandra) está desde hace año y medio, más o menos, casi sin tocar una copa”, dijo.

Luego, agregó: “Desde que murió su mamá como que se ha llenado de fuerza. Eso es maravilloso. Es admirable esa parte”.

Alejandra Guzmán enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de Silvia Pinal, su madre, el 24 de noviembre del 2024. Fotografía por: Mario Guzmán

También mencionó que en una cena familiar reciente notó en su hija “una seriedad y una tranquilidad y una seguridad” inusuales en etapas anteriores de su vida.

Las declaraciones de Enrique sobre la cantante a continuación:

