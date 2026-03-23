Alisson Joan, Sky en ‘La reina del flow’: “La música ha estado desde siempre en mi vida”

Ama la música desde siempre. La caleña que hoy interpreta a Sky en ‘La reina del flow 3’ estudió otra carrera, pero no se desprendió nunca de ese primer amor. “Mientras estudiaba Comunicación Social me metí a una compañía de teatro musical. Y, adicional, le pagué una clase a una profesora de técnica para que me fuera ayudando. Luego empecé a trabajar en bares como con una banda de rock”. Se trataba de complacer a sus padres, quienes preocupados por su futuro querían para su única hija otra profesión. “Hacía todo lo que ellos me decían que hiciera, pero a la vez hacía lo que quería hacer. Y poco a poco fue como, ‘bueno, no vamos a poder convencerla y que no lo haga, además lo está haciendo bien, entonces vamos a prestarle atención’. Y me fueron como poniendo un granito de confianza, hasta que al final entendieron que esto era lo que me hacía feliz”.
Alisson Joan combina la actuación y la música
Estudió becada y pasó ese tiempo universitario haciendo rendir las horas, pues lo suyo era trabajar y estudiar. “Ahora puedo tener un poquito más de vida social que en ese momento, pero siento que el sacrificio valió la pena”. Alisson Joan ha combinado las dos facetas profesionales que mueven su vida: participó en ‘A otro nivel’ en 2017 e hizo parte de producciones como ‘Arelys Henao: canto para no llorar’ y ‘Romina Poderosa’. A la par, su público disfruta de sus canciones: ‘Chilear’, ‘Una cita’ y más recientemente ‘ Y qué’.
“El propósito de este año, además de seguir trabajando en la actuación, es seguir lanzando mi propia música”.
¿Qué representa esta temporada de ‘La reina del flow’ como Sky?
“Esta temporada es un reto. Sky es un personaje muy bello, porque siento que un poquito me representa a mí, en mi proceso como artista, y también siento que representa a muchas personas. Me parece que es un personaje muy bello de hacer. Es un reto hacerla, presentarla. Es un reto muy bonito. Siento que muchas personas han entendido también el propósito de este personaje y se han sentido representados, se han sentido identificados con este proceso que lleva Sky”.
¿Cómo se acomoda la llegada de este rol con todo su proceso artístico?
“Siempre había querido tener un personaje como Sky, uno que me permitiera cantar, un personaje que me permitiera bailar, que estuviera envuelto en un drama bien chévere, y siento que Sky es todo eso. Se ha acomodado bastante bien, porque siempre he buscado esos escenarios, esos espacios donde pueda hacer de todo un poquito. Creo que llega justamente para permitirme hacer esto”.
¿Cómo preparó a Sky?
“Preparamos dos meses el personaje, porque yo estaba grabando algo diferente. Apenas me dijeron que sí, contraté un coach para que este cambio de un personaje a otro no fuera tan difícil para mí, desde el acento, desde montar moto, desde que el personaje anterior era súper oscuro y este es lo más noble y lleno de amor, es un cambio total”.
¿Y los tiempos entre grabaciones y su proyecto musical?
“La música ha estado desde siempre en mi vida, Creo que empecé a hacer música y a cantar mucho antes que actuar. Entonces, siempre he buscado la manera de que esté presente así yo esté haciendo lo que sea que esté haciendo. Siento que mientras grababa, más bien iba alimentando mi propia carrera. Iba diciendo, ‘bueno, de pronto esto funciona más, de pronto esto me gusta más’. Sky es un personaje que viene a combinar la música urbana con otros géneros y eso también me gustó. Dije, ‘de pronto también puedo hacer y probar algunas de estas cosas. Entonces, la música siempre ha estado”.
Con este personaje, ¿cómo cambió su carrera musical?
“Siento que tengo otra perspectiva de mi música y de la música urbana en general…Siento que lo que identifica a Sky es su voz y la manera en la que interpreta, no necesariamente el género que hace, no se tiene que casar con uno solo. Y eso lo traigo mucho a mi proyecto en este momento. Me estoy dando como la oportunidad de fusionar géneros con el urbano".
¿Cómo definir a Alisson como artista musical?
“Siento que mi música tiene mucha transparencia, mucha honestidad. Casi siempre busco que mis canciones y mis letras estén basadas en mi historia y en lo que he vivido, porque al final es la única manera en la que la gente también se siente identificada con lo que hago y con lo que escuchan. Siento que es una combinación entre versatilidad y honestidad”.
Los 5 tips de éxito de Alisson Joan
La actriz y cantante tiene claras sus claves para hacer posibles sus metas. “Hay que ser muy organizado, muy determinado, tener muy claro lo que se quiere para hacer lo necesario para lograrlo”, comienza diciendo la actriz de “La reina del flow 3″, para quien la resiliencia es básica, “porque uno va a recibir demasiados ‘no’, y debe buscarle ‘la comba al palo’, como dicen por ahí”. La artista determina también la importancia de saber escoger las personas que están a su alrededor, “tus círculos cercanos, los que te sostienen siempre van a ser claves para cuando uno se sienta triste, cuando no sepa qué hacer, cómo ordenarse”. Y por último, estar enfocado, “creo que es muy fácil dejarse llevar por el día a día, por las cosas chéveres, por lo que es más entretenido…es hacer cosas que a veces uno no quiere hacer, pero dedicarle mucho más tiempo a eso a la larga vale la pena. Hay estar ahí con la meta clara”.
