Andrea Tovar, ex Miss Colombia y finalista de ‘MasterChef’, se habría divorciado

Andrea Tovar fue señorita Chocó en el 2015 y meses después, obtuvo la corona en el Concurso Nacional de Belleza de Cartagena. En el 2016, representó a nuestro país en Miss Universo, y allí se ubicó como segunda finalista.

La beldad comenzó una exitosa carrera como modelo y empresaria. Posteriormente, hizo su aparición en el reality show ‘Soldados 1.0′ de RCN. Más tarde, volvió a ganar bastante popularidad cuando ingresó a la competencia de ‘MasterChef Celebrity’ donde se convirtió en finalista y se ubicó subcampeona. La ganadora de esa temporada fue la cantante Adriana Lucía.

Sentimentalmente, se le vinculó con el exjugador de fútbol Julián Guillermo Rojas, ex integrante de la Selección Colombia Sub20 y quien también ha jugado con el deportivo Pasto y el Independiente Medellín. Para el 2017, ella misma confirmó su relación.

En el 2018, el 9 de enero, nació su primera hija, a quien llamaron Elena y luego en el 2020, el 27 de agosto, llegó el pequeño Lorenzo.

Andrea Tovar y su esposo Julián Guillermo Fotografía por: Jairo Quintero

Andrea Tovar se casó dos veces con el padre de sus dos hijos

En el 2021 contrajeron matrimonio, primero hubo una boda en Chocó, Quibdó. La ceremonia que fue en junio se anticipó, debido al delicado estado de salud del abuelito de la exreina. Tovar deseaba que él estuviera en su enlace. Un mes después, en julio, hubo un segundo matrimonio, por lo civil en Armenia.

Sin embargo, según información dada al aire por el programa ‘La Red’, de Caracol este sábado 18 de enero, la pareja se habría separado.

También te puede interesar: Miguel Bueno confirmó ruptura de Ornella Sierra- ¿qué dijo el hermano de Pipe Bueno?

En el espacio aseguraron que una fuente cercana a la ex reina y deportista les habría revelado que no viven bajo el mismo techo. Adicionalmente, contaron sus presentadores que quisieron ahondar en el tema con los mismos protagonistas de la noticia, pero tanto Andrea como Julián, se negaron a dar declaraciones.

“Andrea no confirmó ni desmintió la información”, mencionaron en el programa y Juan Carlos Giraldo, presentador del mismo, complementó: “Intentamos contactar a Julián Guillermo, pero dijo que no, pero un no, nervioso”.

Además, realizaron un chequeo por las redes sociales de los personaje señalados y evidenciaron que en efecto, ya no se siguen mutuamente. “Constatamos que la última publicación que hizo Julián junto a Andrea fue el 23 de junio del 2023″. Lo anterior quiere decir que hace más de un año no hay registro de actividades de la pareja en las redes sociales de él.

Andrea, por su parte, tiene una última publicación con Julián, una que data del 6 de octubre del año pasado.

En ‘La red’ también sugirieron que la causa del rompimiento habría sido una infidelidad del deportista.

Aquí más noticias que son tendencia en la farándula