Anuel AA regresa a Colombia: confirmó conciertos en Bogotá y Medellín

Anuel AA regresará a Colombia con dos conciertos confirmados, al menos por ahora, como parte de su gira ‘Real Hasta la Muerte‘. El artista puertorriqueño se presentará el 21 de noviembre de 2026 en Bogotá y, un día después, llegará a Medellín para continuar con su recorrido por el país.

La primera cita será en el Vive Claro, donde se espera la presencia de más de 16.000 asistentes. Al día siguiente, el intérprete de ‘China’ se trasladará a Sabaneta, Antioquia, donde ofrecerá un segundo espectáculo en DAVIarena, recinto que puede recibir a más de 17.000 personas.

Precios y todo lo que debe saber del concierto de Anuel AA en Bogotá

El concierto de Bogotá está programado para el sábado 21 de noviembre y tendrá como escenario el Vive Claro. La presentación es organizada por Iguana Producciones y AME Concerts, compañías que anunciaron una producción de gran formato para el regreso del puertorriqueño a la capital colombiana.

La boletería para este espectáculo comenzó a venderse el 9 de septiembre a través de Ticketmaster. Además, los seguidores de Anuel AA que quieran recibir información relacionada con el proceso pueden acceder al prerregistro dispuesto por la organización.

En cuanto a los precios, la organización estableció diferentes localidades, desde zonas de gradería hasta palcos. Los valores que aparecen en la tabla de boletería ya incluyen el cargo por servicio son los siguientes:

Palco RHLM: $1.040.000.

$1.040.000. Palco Alfombra Roja: $924.000.

$924.000. Palco Diamante: $735.000.

$735.000. Palco Oro: $636.000.

$636.000. Palco Plata: $497.000.

$497.000. Palco Bronce: $405.000.

$405.000. Preferencial: $241.000.

$241.000. Gradería 99-101-103: $361.000.

$361.000. Gradería 100-102-104: $361.000.

$361.000. Gradería 105-107-109: $301.000.

$301.000. Gradería 106-110-108: $301.000.

El repertorio anunciado para la noche en Bogotá reúne algunas de las canciones que han acompañado la trayectoria de Anuel AA, entre ellas ‘China‘, ‘Ella Quiere Beber‘, ‘Sola‘, ‘Secreto‘, ‘Keii‘ y ‘Hasta Que Dios Diga‘. A ese listado se suman producciones más recientes como ‘Hay Con Qué‘, ‘Netflix And Chill‘ y ‘Bugatti‘.

La organización también destaca la relación musical que Anuel AA ha construido con Colombia a lo largo de los años. El puertorriqueño ha participado en canciones junto a artistas colombianos y ha colaborado con figuras como Shakira y J Balvin, además de trabajar con representantes de una generación más reciente del género urbano, como Blessd y Ovy On The Drums.

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El más reciente concierto en solitario de Anuel AA en Bogotá fue el 24 de octubre de 2025. Foto: Instagram @anuel

Detalles del concierto de Anuel AA en Medellín

La segunda presentación de Anuel AA en Colombia será el domingo 22 de noviembre, apenas un día después de su concierto en Bogotá. Para esta fecha, el artista llegará a DAVIarena, escenario ubicado en Sabaneta, Antioquia, que tiene una capacidad superior a 17.000 asistentes.

En Medellín, el concierto también hace parte de la gira ‘Real Hasta la Muerte’ y es presentado como una nueva oportunidad para que el artista se encuentre con sus seguidores en el departamento. La producción estará a cargo de Breakfast Live e Iguana Producciones, que anunciaron esta fecha como una de las nuevas paradas del recorrido del puertorriqueño.

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Entre las canciones que hacen parte del repertorio previsto para esta presentación aparecen algunos de los éxitos más reconocidos de su carrera, como ‘China‘, ‘Bebé‘, ‘Secreto‘, ‘Ella Quiere Beber‘, ‘Amanece‘ y ‘Más Rica Que Ayer‘. De esta manera, el espectáculo tendrá como eje el trap y el reguetón que han marcado buena parte de la carrera del cantante.

A diferencia de Bogotá, Medellín tendrá un proceso de venta dividido en varias etapas. El prerregistro para los seguidores abrió el jueves 10 de septiembre a las 2:00 p. m. y permanecerá disponible durante el fin de semana. Quienes completen este proceso recibirán información relacionada con la boletería y los beneficios que anuncie la organización.

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Después del prerregistro llegará la preventa exclusiva para DAVIarena, que comenzará el lunes 14 de septiembre a las 11:00 a. m. y estará disponible hasta el miércoles 16 de septiembre a las 10:59 a. m. Posteriormente, la venta para el público general comenzará ese mismo miércoles 16 de septiembre a las 11:00 a. m. Sin embargo, por ahora no se han confirmado precios para el concierto de Anuel AA en Medellín.

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