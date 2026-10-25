Ariadna Gutiérrez se casó con Guss Franke. Detalles de la boda

La ceremonia comenzó alrededor de las 6:00 p.m., aunque desde tempranas horas al lugar comenzaron a llegar los admiradores de la reina, modelo y empresaria. Uno de los detalles más llamativos fue la entrada de la iglesia, donde la novia inició su caminata hacia el altar luciendo un suntuoso vestido creado por Stéphane Rolland, diseñador francés para quien la sincelejana desfiló en junio de 2024, durante la Semana de la Alta Costura de París, repitió en julio de 2025 y 2026. Ariadna también integró el grupo de modelos en pasarela en la Barcelona Bridal Fashion Week.

No se conocían muchos detalles del enlace, pues la pareja intentó manejar cada detalle con total discreción, pero el presentador Rodner Figueroa reveló que en un encuentro que tuvo con la exreina y modelo en Suiza, ella le había presentado a su esposo. Esta versión tomó fuerza luego de la publicación de imágenes de Ariadna luciendo un suntuoso anillo de diamantes. A principios de este mes, en ‘La Corona TV’, su director y presentador Ariel Osorio, comentó que la beldad ya se habría casado por lo civil que su enlace religioso sería a finales de octubre.

¿Qué hizo Ariadna Gutiérrez antes de entrar a la iglesia?

Nadie relacionado con la pareja desmintió ni reafirmó las versiones sobre el enlace. Al parecer, quería resguardarse hasta el último momento la imagen de Ariadna vestida de novia y para tal efectivo varias telas blancas dificultaban la movilidad cerca de la entrada de la iglesia. Un acto imprevisto hizo que los seguidores de la reina, que aguardaban a las afueras del lugar pudieran verla en el día más especial de su vida. La también modelo descendió de un vehículo blanco y caminó hacia la entrada de la catedral. Allí, antes que se abrieran las puertas para iniciar su entrada por un camino de flores, la sucreña de 32 años se detuvo un momento para saludarlos.

En este mes, Ariadna declaró en entrevista para ¡Hola Américas!, que es una mujer tradicional y que para ella el matrimonio es para toda la vida. Gutiérrez no se ha referido a detalles de su relación con Guus Franke, su esposo. Se sabe que es un empresario neerlandés de 50 años, fundador de la compañía Axiom GmbH, especializada en asesorías. Es creador y director de la empresa Circle8 Group.

Después de la ceremonia, amigos y familiares de la pareja se reunieron en el hotel Four Seasons para dar inicio a la fiesta nupcial, que se rumora, tuvo alrededor de 150 invitados. Se supo que los nuevos esposos pidieron como regalo de bodas donaciones a una fundación que apoya a las comunidades indígenas.

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