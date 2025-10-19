Así fue el concierto de Andy Rivera en Bogotá: Xime Mua, sus papás en el escenario, propuesta de matrimonio y más

Este sábado 18 de octubre Andy Rivera cumplió un sueño al reunir a cerca de 15 mil personas en el Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes de la capital, en el marco de su concierto “Un día a la vez”.

El dúo de reguetón Golpe a Golpe se encargó de abrir el evento y de calentar la temperatura. En su repertorio incluyeron temas como “Estar enamorado es”, “Juego de niños”, “No sé cómo se llama”, entre otras. Dj Tornall, hizo un viaje musical urbano desde lo más reciente hasta lo clásico, que encendió el recinto en el inicio del concierto.

“El cantante de la nueva era” saltó al escenario a las 10:20 p. m. con “Espina de rosa”, una de las canciones que ha marcado su carrera artística. Desde ahí, y por cuatro horas, los asistentes vivieron una noche llena de magia, sentimientos encontrados y sucesos inesperados.

“El flecho” inició agradeciendo a sus fanáticos, y prometió una noche inolvidable para cada uno de los asistentes. “Por ahí hay un mito: los sueños se cumplen. Yo tenía mi duda, pero hoy confirmé que sí es verdad, los sueños se cumplen, familia. Gracias de corazón por venir esta noche al Movistar, a ayudar a un soñador a cumplir su sueño. Gracias a todas las personas que sacaron de su tiempo para venir esta noche. Los que viajaron de otro país, de otra ciudad. Yo le pedí mucho a Dios hoy: ‘dame la fuerza para dar lo mejor de mí esta noche, porque es lo único que quiero’. Por favor estén muy presentes, no piensen en mañana, no se acuerden de nada del pasado, presentes en este momento, porque les tengo muchas cosas hermosas que quiero que las disfruten conmigo.”

Invitados de Andy Rivera en su concierto en Bogotá

El concierto contó con más de diez invitados nacionales e internacionales de diversos géneros y varias épocas. Dentro de los artistas que acompañaron al pereirano estuvieron representantes de la nueva generación de música urbana como Valka, Juan Duque y Maisak. “Solcito”, “Ni con él, ni conmigo”, “Desde antes”, “Mañana”, “Guerra perdida” y “Se me olvida”, fueron algunas de las canciones que hicieron parte de sus apariciones.

Los recuerdos y la nostalgia se apoderaron del coliseo gracias a Sonyk el dragón, Ñejo, Baby Rasta y Gringo y LuiG21+ que trajeron lo antaño y clásico del reguetón al evento.

También hubo espació para la música popular y regional mexicana. Andy Rivera convirtió el Movistar Arena en una cantina con Lenin Ramírez, y por supuesto, con Jhonny Rivera, su papá, quien casi entre lágrimas, dedicó sentidas palabras a su hijo: “Cuando iniciamos el primer Movistar, que lo hice yo el 3 de mayo, esto parecía imposible, después vino otro, este es el tercero porque yo también me cuento aquí. Tú te lo has ganado, tan linda persona que eres, como trabajas, nos has hecho llorar a todos. Allá está toda la familia llorando, todo el concierto hemos llorado.”

Andy reafirmó su versatilidad musical con invitados del trap como Nio García y Noriel.

Momentos especiales de la noche

El concierto contó con un tinte sentimental por cumplir sueños y también se vivieron tres momentos que sorprendieron a los fanáticos.

En primer lugar, la aparición de Luz Galeano, mamá del cantante. Su salida al escenario se dio luego de un video introductorio en el que Andrés le decía: “Este momento quiero que sea muy especial, es de los más importantes de esta noche, porque quiero darte las gracias, quiero hacerte un homenaje, quiero que me acompañes en este momento.” Y así fue. En medio de la euforia del público, madre e hijo se presentaron, sin separarse ni un segundo, frente a los miles de espectadores mientras el artista le dedicaba “Tú siempre estás”.

Otros de los momentos que emocionaron a los fanáticos fue la invitación a la tarima a Xime Mua, influenciadora con quien el artista tendría una relación y la habría confirmado con un apasionado beso frente a todos los espectadores , y claro, de fondo se escuchaba la canción “Dame un beso”.

Para reafirmar la dosis de sentimiento en el evento, Andy fue cómplice de una pedida de matrimonio. En todo el centro del recinto y entonando el cover de “Ella es mi todo”, dio espacio para que uno de sus compañeros le pidiera matrimonio a su pareja, quien para emoción de la gente, que en medio de cámaras, cantos y gritos le insistían que aceptara la propuesta, respondió con un “sí”.

El concierto finalizó cerca de las 2:30 a.m. e incluyó un repertorio con más de 30 canciones.