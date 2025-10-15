Así fue el Megaland 2025: Arcángel, Greeicy y más artistas invitados a los 20 años del festival

El Megaland 2025 celebró este año su vigésima edición con una programación que reunió a artistas nacionales e internacionales en el estadio El Campín de Bogotá. El evento, organizado como uno de los festivales musicales de mayor convocatoria en el país, inició en horas de la tarde y se extendió hasta la madrugada, con una agenda continua de presentaciones que abarcó distintos géneros del panorama urbano y popular.

¿Quiénes se presentaron en el Megaland 2025?

La jornada abrió con Altafulla, quien fue el primero en aparecer en el escenario durante la tarde. Su presentación incluyó varios de los temas que han marcado su proyección reciente en la industria musical colombiana. Minutos más tarde se dio paso a Jhay P, intérprete que incorporó en su repertorio algunos de sus lanzamientos más conocidos y una intervención especial dirigida al público femenino, según las imágenes divulgadas por medios nacionales.

El bloque internacional comenzó con la presencia de la venezolana Corina Smith, cuyo repertorio combinó canciones de sus producciones más recientes. Su participación estuvo acompañada por efectos de iluminación y visuales que se replicaron a lo largo de la tarde en los diferentes shows. Más adelante se presentó Kris R, artista que ha tomado fuerza en el trap y que ofreció una secuencia basada en sus sencillos más virales. Esta franja continuó con la participación del panameño Sech, quien interpretó varios de los éxitos que han marcado su trayectoria en la música urbana latinoamericana.

En horas de la noche, el festival incluyó dos de los nombres colombianos más reconocidos de la escena pop actual. Primero apareció Mike Bahía, con un repertorio que abarcó una selección de canciones representativas de su carrera. Posteriormente llegó el turno de Greeicy, cuya presentación incorporó coreografías, producción visual y una colaboración en tarima con Mike en una de sus interpretaciones. Ambos artistas también compartieron un momento conjunto en el que interpretaron una de sus canciones más populares.

La cuota del género popular estuvo a cargo de Yeison Jiménez, quien incluyó varios de sus éxitos más recientes y anunció una presentación propia en el mismo escenario para marzo de 2026. Su show marcó la transición hacia el cierre del festival, que continuó con la presentación de Álvaro Díaz. El artista puertorriqueño desarrolló un segmento enfocado en algunos de sus títulos más difundidos en plataformas digitales.

El cierre oficial estuvo a cargo de Arcángel, quien subió al escenario pasada la medianoche con un repertorio que repasó distintas etapas de su carrera musical. Durante su presentación se sumaron invitados sorpresa que interpretaron breves fragmentos de sus colaboraciones más reconocidas.