La agrupación de Yeison Jiménez tiene nuevo cantante: él es Cristian Vélez

La Banda del Aventurero ya tiene nueva voz. Después de varios meses de búsqueda y de un proceso de selección en el que participaron cientos de intérpretes, Cristian Vélez fue elegido como el ganador del reality creado para encontrar al cantante que continuaría al frente de la agrupación que acompañó a Yeison Jiménez durante su carrera.

El concurso nació luego de la muerte del artista caldense, ocurrida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo. Tras su partida, los integrantes de la banda decidieron continuar con el proyecto musical y emprendieron la búsqueda de un intérprete que pudiera asumir la voz principal y mantener vigente el repertorio que durante años estuvo asociado con el cantante.

Este es Cristian Vélez, la voz que llega a La Banda del Aventurero tras la partida de Yeison Jiménez

Vélez es un cantante antioqueño dedicado a la música popular, con experiencia también en géneros como la música norteña, la ranchera y el vallenato. Antes de llegar al reality ya había construido un recorrido dentro de la escena musical y se había presentado en diferentes escenarios.

El artista ha compartido tarima con figuras de la música popular como Luis Alfonso y también ha mostrado en redes sociales su interpretación de canciones de distintos géneros. Su versatilidad vocal fue uno de los elementos que hicieron parte de su perfil durante el proceso de selección.

Según contó Cristian Vélez durante su participación en el reality, también tenía una relación particular con la música de Yeison Jiménez. Al conocer que había sido escogido como la nueva voz de la agrupación, aseguró que creció escuchando al artista y que su música hizo parte de sus principales referentes.

«Un sueño que comenzó con una ilusión y hoy se convierte en uno de los capítulos más importantes de mi vida», agregó el cantante en sus redes sociales después de conocer el resultado.

La elección se produjo después de una convocatoria nacional que buscaba encontrar una voz capaz de interpretar el repertorio del fallecido artista sin convertirse en una imitación de él. La banda y el equipo encargado del proceso buscaban un intérprete con potencia, melodía, presencia y, especialmente, una identidad propia.

Publicidad

El jurado estuvo integrado por Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez; Rafael Muñoz, quien fue su mánager; la periodista Diva Jessurum y el productor musical Yohan Úsuga. Los músicos de La Banda del Aventurero también participaron en diferentes momentos de la selección.

El proceso fue documentado a través del reality ‘La Banda del Aventurero’, cuyos capítulos fueron publicados en las plataformas digitales del proyecto. Sin embargo, la producción enfrentó dificultades para su difusión luego de que el canal de YouTube de la agrupación fuera cerrado, situación que retrasó la publicación de algunos contenidos y el desarrollo público del concurso.

Publicidad

Ahora, con Cristian Vélez como nueva voz, La Banda del Aventurero continúa su actividad musical y se prepara para una nueva etapa. El cantante tendrá la tarea de interpretar junto a los músicos que acompañaron a Yeison Jiménez durante años el repertorio que dejó el artista, mientras construye su propia identidad dentro de la agrupación.

¿Cristian Vélez conocía a Yeison Jiménez?

Aunque no mantenían una relación cercana, ambos artistas tuvieron algunos acercamientos en el pasado. Antes de convertirse en la nueva voz de La Banda del Aventurero, Vélez ya había tenido la oportunidad de compartir brevemente con el intérprete de ‘Aventurero’, a quien admiraba desde sus primeros años como cantante.

Publicidad

De hecho, el día en que se conoció la muerte de Yeison Jiménez, el ahora nuevo vocalista de su agrupación publicó en sus redes sociales varias fotografías en las que aparece junto al artista en distintos momentos. En algunas de ellas, Cristian luce mucho más joven, incluso como adolescente, dejando ver que aquellos encuentros también estuvieron marcados por su admiración como fanático.

Junto a las imágenes, Cristian Vélez recordó al cantante y explicó lo que significaba para su carrera musical. «Estoy destrozado con esta noticia. El artista en el cual me inspiré para hacer mi carrera musical como cantante. Pocas veces pude compartir con el gran Yeison Jiménez. Gracias por tus consejos, gracias por tus canciones, gracias por tu legado y gracias por ser mi mayor inspiración en mi carrera. Seguiré llevando tu música con el corazón. Soñaba con cantar a tu lado», escribió.

Publicidad

En esa misma publicación, Cristian lamentó la partida del artista y extendió sus condolencias a sus familiares. «Vuela alto, gran Yeison Jiménez. Mi más sentido pésame para sus familiares», concluyó en aquella ocasión.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí