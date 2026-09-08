Cantante colombiano pierde a su hijo recién nacido: “No pude cargarte ni un segundo”

El mundo de la industria musical y el entretenimiento están de luto tras conocerse que Dekko, un reconocido cantante y compositor colombiano perdió a su hijo recién nacido, fruto de su amor con su pareja Natalia Angulo.

¿Qué pasó con el hijo del cantante Dekko?

Fue a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde el artista dio a conocer la triste noticia. Junto a una imagen a blanco y negro donde aparece Gianluca, su bebé, escribió: “Mi niño precioso estuviste en este mundo 4 días 5 horas y 6 minutos, quiero recordarse así lleno de vida en el instante en que naciste, no pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre, no entiendo la manera de actuar de Dios ni el por qué ni el para qué, solo me consuela que de aquí en adelante no sentiré un dolor mayor que este descansa en paz mi ángel”.

Por su parte, Natalia también le dedicó unas emotivas palabras en su perfil: “Gianluca, fuiste nuestro milagro, nuestro guerrero, eres un campeón, nuestro amor más puro y siempre serás parte de nosotros. Vuelve a mi hijo de mi vida. Te amaremos por toda la eternidad, mi niño. Vuela alto, mi ángel”.

A través de un desgarrador mensaje publicado en sus redes sociales, Dekko confirmó la muerte de su hijo de cuatro días de nacido.

Sus seguidores les han dejado mensajes de condolencias, lamentando lo ocurrido con el bebé. “Fortaleza amigo mío. JESUCRISTO te bendiga y te de fuerzas en este momento”, “mucha fuerza a toda la familia. Tienen un angelito en el cielo que los guiará en cada momento”, “Dios bendiga a tu familia y le dé mucha fortaleza”, “el angelito que los cuidará por siempre”, “lo sentimos muchísimo. Dios les de mucha fuerza”.

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Durante el embarazo de Gianluca, la pareja compartió con sus seguidores algunos momentos especiales de esta nueva etapa, incluyendo publicaciones sobre la espera de su bebé. La pareja se casó en marzo de 2025 en una ceremonia íntima, rodeados de familiares y amigos cercanos. Desde entonces, Dekko y Natalia comenzaron a compartir momentos de su vida familiar con sus seguidores. En septiembre de 2025, dieron la bienvenida a su primera hija, Pierina, convirtiéndose en padres por primera vez.

¿Quién es Dekko, el cantante colombiano que perdió a su hijo?

Dekko es un joven artista de música urbana. Su nombre real es Daniel Esquiaqui Lecompte y nació en Barranquilla. Antes de hacerse un nombre como cantante, exploró varios oficios, incluso se dedicó a la fabricación de zapatos. Esta experiencia, como él mismo ha compartido en entrevistas, formó parte de su camino antes de decidirse por completo a seguir su pasión por la música.

Su propuesta fusiona elementos del género urbano con influencias y sonidos caribeños. A lo largo de su carrera, ha logrado conectar especialmente con el público joven gracias a éxitos como ‘12×3’, ‘Señorita’, ‘Imperfecta’, ‘Carita linda’, ‘Videollamada’ y ‘BFF<3’.