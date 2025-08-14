Caracol TV, Blu Radio y El Espectador, en el top 10 de medios digitales en Colombia

El ecosistema digital de Caracol Televisión volvió a destacarse como referente en el consumo de información en línea en Colombia. De acuerdo con los resultados de Comscore para julio de 2025, cuatro de sus marcas —Caracoltv.com, Noticiascaracol.com, Bluradio.com y Elespectador.com— se ubicaron en el top 10 de los medios digitales más visitados por los colombianos.

En los primeros lugares del listado se encuentran Caracoltv.com, que superó los 23 millones de visitantes únicos; Noticiascaracol.com, con más de 19 millones; y Bluradio.com, con más de 18 millones. Con estas cifras, las tres marcas de Caracol Televisión coparon el podio del ranking.

El informe también resalta la presencia de El Espectador, que mantiene una posición destacada dentro del top 10. Su portal digital no solo asegura un lugar entre los más consultados del país, sino que además reafirma su vigencia como uno de los medios más tradicionales del periodismo colombiano, ahora adaptado con éxito al entorno digital.

Ranking de los medios más leídos de Colombia. Fotografía por: Cortesía Caracol TV

Con estos resultados, el ecosistema de Caracol Televisión no solo lidera el ranking, sino que amplía su influencia al contar con cuatro de las diez posiciones más importantes en la medición de Comscore. Esto demuestra una estrategia consolidada en la que televisión, radio y prensa escrita confluyen en plataformas digitales que se han convertido en referentes informativos para millones de usuarios.