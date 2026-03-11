Carlos Vives habla de ‘El último disco’ y su gira: “un show como nunca lo hemos hecho”

Vives cantará en Bogotá, Ibagué, Cali, Medellín, Bucaramanga, Pereira y Cali. Está emocionado por recorrer de nuevo esas ciudades que fueron testigos de la felicidad de un hombre que le dio un nuevo significado a la música de nuestro país y que presentará su nuevo trabajo discográfico en el primer semestre del año.

¿Con qué viene ‘El último disco’?

“Es nuestro sonido, el sonido por el que nos identifican, digamos, la columna vertebral del álbum tiene esos tropipops, esas canciones a nuestro estilo de un pop romántico con nuestro vallenato, con nuestra cumbia. Es un álbum que me daba la oportunidad de hacer una carrilera, una salsa, de hacer algo conectado con México, con las Antillas, con Cuba, con Puerto Rico, es decir, es un disco que resume mi patria. Como artista, digamos que mi música me llevó a lugares para mostrarme mi patria”.

Carlos Vives de concierto: con el mismo amor y ánimo ¿y ‘los mochos’?

En este último disco y en esta gira, ¿qué licencias o qué permisos se dio?

“Este show va a ser diferente a lo que hemos hecho antes, porque además de tener música nueva y de hacer esa elipsis de ‘La tierra del olvido’ que cumple 30 años, al último disco, nos permite contar, hacer como ese viaje, que yo, de manera creativa, digo que es un tour al sol, pero es un viaje al interior de nosotros, y al mismo tiempo para mí es como poder mostrar el viaje que ha sido la música para nosotros: el viaje del sonido, desde un vallenato muy sencillo, de caja, guachara y acordeón, al sonido del pop colombiano que es hoy. Creo que es la oportunidad de hacer un show como nunca lo hemos hecho y si además puedo volver a esas ciudades por las que empecé y no volví, imagínate, el poder que tiene para mí esa vaina, que voy a llegar ahí y voy a decir, ‘bueno, ¿quiénes estuvieron conmigo hace 30 años aquí? Levanten la mano’, ay Dios mío".

Y eso se planeó, lo escogió, lo pidió, el universo lo puso...

“No, queríamos volver a hacer, hemos hecho tour por todas partes y claro, en Colombia hacemos una ciudad o dos ciudades, hacemos solo Bogotá, pero volver a viajar como hace 30 años que fue ese primer tour y de estadios en Colombia que la vida nos cambió. En mi país fue donde me cambió la vida, entonces quiero volver a sentir eso, quiero volver a ir a ese lugar y llevar un show que la gente diga ‘este man hizo esto con los vallenatos, este man está loco’”.

Pero en esa época se decía que estaba loco, ¿cree que la gente lo vuelva a decir?

“No, pero tenían toda la razón, estaba loco de local, completamente anonadado, descubriendo mi país, descubriéndome a mí…era una gran felicidad y que hayamos logrado que nos patrocinara un refresco y que viajáramos por todo nuestro país y que fuéramos artistas aquí. Nosotros queríamos ser de aquí, ya no quería irme para ninguna parte".

"No sé si ya me dejan ponerme los mochos, pero no van a encontrar con el mismo ánimo, con el mismo amor, con la misma alegría de verlos". Fotografía por: Sergio Rodríguez

Era una locura sabrosa en la que tomó los clásicos y les dio su toque

“Esa imagen mía en Valledupar hace treinta y pico de años, de ‘mocho’, tocando un vallenato y todos los viejos juglares allá al frente abajo mirando a este man, de pantalón corto, tocando armónica, gritando la vaina y verles las sonrisas en la cara. Ver a los viejos sonriendo cuando me veían haciendo esas locuras, eso para mí es inolvidable”.

El público que lo vio hace 30 años, ¿con qué Carlos Alberto Vives Restrepo se va a encontrar?

“No sé si ya me dejan ponerme los ‘mochos’, pero me van a encontrar con el mismo ánimo, con el mismo amor, con la misma alegría de verlos.

Tengo tantos recuerdos, de verdad que me emociona mucho haber organizado todo el equipo, agradecerle a mi equipo. Poder emprender con la provincia un tour más, un disco más es un privilegio".

¿Qué emociones se removieron armando la gira?

“Un concierto es electricidad, conlleva un montón de cosas y hoy accedemos a cosas muy interesantes para contarnos a nosotros mismos…Tengo muchas herramientas, incluida inteligencia artificial, para rescatar espíritus, para que venga Alejo conmigo al concierto, para que venga Leandro, para que pasen cosas en este viaje de La tierra del olvido al último disco. Hoy tenemos maneras de poder contarle a la gente cosas y hacer de un concierto una experiencia 360“.

Podemos decir que es un concierto histórico

“Yo lo siento así Es una oportunidad más de contarnos y de devolverle a los espíritus que nos dieron nuestra música, es decir, enaltecerlos en la apuesta. Es muy emocionante, y llegar a este punto tranquilo es mucho más emocionante, porque antes sufría mucho, hoy sufro menos. Eso es una señal maravillosa.

Canto las canciones nuevas de una manera tan fácil, que eso me dice que siempre mejoramos, que la tarea se hizo bien. Y es todo un equipo. Tengo que decirte que Claudia es uno de los cerebros detrás de todo esto, porque no solamente es una gran organizadora, sino que trabajando muy cerca, se me ha vuelto muy creativa, muy compositora... A veces se sube al escenario para decirle a la gente qué otras canciones quieren. Es como mi hijo Pedro, que no puede oír que alguien quiere tomarse una foto conmigo porque me lo trae. Pedro está grandísimo, pero de ese tamaño es su corazón, es una cosa increíble".

¿Cómo ve esas nuevas generaciones que trabajan con esa filosofía que usted tenía desde el principio, de ir de lo local a lo mundial?

“A mí me gusta todo lo que está pasando en Colombia con las nuevas generaciones, con el pop bogotano, por ejemplo. Me encantan las nuevas generaciones, sus letras, lo que quieren cantar, como valoran su identidad, como se conectan con el mundo, con una calidad de música... Me he beneficiado mucho, hoy tengo una nueva generación de músicos que trabaja conmigo, unos de la Javeriana, otros de la Sor, otros que llegaron con mucho fundamento y estudio, que conocen lo que hicimos, pero también conocen todo lo que pasa en el mundo, lo que pasa por fuera, pero conocen la música del país”.

