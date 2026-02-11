Carlos Vives habla de ‘Tour al Sol’: “Desde los clásicos hasta el último disco”

Tras más de seis años sin hacer una gira nacional, el cantante Carlos Vives anunció su tour por Colombia en un evento reservado para prensa y creadores de contenido. Este martes 10 de febrero en el Planetario de Bogotá, el samario, acompañado por su familia, compartió detalles de “Tour al Sol”, una serie de conciertos que incluyen también paradas por Canadá, Estados Unidos y Ecuador.

En charla con Vea y El Espectador, Vives celebró la “oportunidad de regresar a muchas ciudades de mi país, como en el principio”. También describió esta gira como “una aventura a celebrar conmigo los ritmos de Colombia, la música colombiana”.

Carlos Vives de lanzamiento en familia

A las 10:04 a.m., Carlos Vives llegó al Planetario de Bogotá acompañado de su madre, Aracely Restrepo, y su esposa, Claudia Elena Vásquez. En la recepción, decenas de periodistas y creadores de contenido aguardaban por el comienzo del evento mientras disfrutaban del catering inspirado en las raíces caribeñas del artista. En este punto, un pendón ya había descifrado el misterio: “Carlos Vives y La Provincia: Tour al Sol 2026”.

Ya en el domo del Planetario, el techo mostraba el Sol, mientras sonaban algunos de los clásicos del 18 veces ganador de Latin Grammy. A las 11 en punto, la música de parlante se transformó en música en vivo, y Carlos Vives ingresó a la sala cantando “Te Dedico”, el sencillo que lanzó el 5 de febrero y cuyo video protagonizó su hijo Pedro.

Tras su breve presentación, Vives se ubicó en un asiento en la mitad de un pequeño escenario dispuesto para su interacción con los asistentes, adornado con elementos hogareños como una mesa de noche, una planta, un canasto, un tocadiscos y una lámpara de mesa. Había, además, un casco de astronauta —en clara referencia de un viaje “al Sol”— con el cual jugaría a lo largo de su interacción.

"Muchos de los artistas empiezan a mirar hacia nuestros ritmos, hacia cosas que tenemos para armar cosas con la música”. Fotografía por: Gustavo Torrijos

En la conversación con la prensa, el samario reflexionó durante una hora acerca del papel del Sol en su vida, su relación con el tiempo, y los comienzos y logros de su carrera: “Yo escogí lo que no me mostraba la industria; las cumbias ya estaban hechas, los vallenatos ya estaban hechos. (...) Sentíamos que hacíamos algo con originalidad”. Hubo también un par de lágrimas derramadas al recordar a Egidio Cuadrado, su amigo y acordeonero durante muchos años, pero mostrándose optimista frente a la calidad musical que presentarán en la gira.

Al ser consultado por este medio acerca de cuál fue su influencia en las nuevas generaciones de músicos tropicales colombianos, Vives fue preciso: “Mirarnos a nosotros, buscarnos en nosotros. Muchos de los artistas empiezan a mirar hacia nuestros ritmos, hacia cosas que tenemos para armar cosas con la música”.

Fechas de ‘Tour al Sol’

18 de septiembre en el Néctar Arena de Ibagué (boletas en Ticketmaster).

25 y 27 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá (boletas en Tuboleta).

16 de octubre en Cenfer, en Bucaramanga (boletas en Ticketmaster).

17 de octubre en el Estadio Envigado, en Medellín (boletas en Ticketmaster).

6 de noviembre en Expofuturo, en Pereira (boletas en Ticketmaster).

21 de noviembre en Cañaveralejo, en Cali (boletas en Ticketmaster).

Además, anunció que la fecha del 27 de septiembre en Bogotá será “especial para los niños y toda la familia”.

