Carolina Cruz de ‘Día a Día’ y la drástica decisión con su Instagram. ¿Qué pasó?

Durante los últimos días, Carolina Cruz ha estado en el “ojo del huracán” por cuenta de un comentario que dio durante una emisión de Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión, cuando hablaban sobre la explantación de las prótesis mamarias.

La presentadora de 'Día a Día', Carolina Cruz, hizo frente a las críticas que ha recibido por su comentario sobre el retiro de prótesis. Foto: Instagram

¿Qué dijo Carolina Cruz sobre las prótesis?

Las palabras de la presentadora vallecaucana que generaron tanta polémica, fueron: “yo no estoy en contra de la explantación. Estoy a favor de que la mujer esté sana y se vea femenina. Lo que no me parece que es llevadero ni correcto es que ahora todas las mujeres, como fulanita en redes sociales empezó a hablar de este tema y sutanita, entonces se volvió una moda y empezaron a sacar citas médicas. Dicen que su depresión es eso. Entonces qué pasa después si alguien se saca las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared y con una cicatriz horrible, pero sigue deprimida. Entonces yo digo, hay que manejar el tema y se debe tratar con mucha responsabilidad y sobre todo lo digo a quienes son influenciadores en redes sociales, porque cada caso es diferente”.

Drástica medida de Carolina Cruz con sus redes

Esas palabras, generaron todo tipo de reacciones en redes sociales. Aunque algunos la defendieron, otros se mostraron contrarios a su opinión y comenzaron a atacarla a través de sus redes. Por esa razón, la ex de Lincoln Palomeque tuvo que desactivar los comentarios para que ningún seguidor le dejara insultos, ni ninguna clase de palabra que sea con la intención de dañar su nombre.

¿Carolina Cruz cerró su Instagram o se lo bloquearon?

Hace unas horas, sus seguidores se percataron que la modelo vallecaucana ya no aparecía en esa red social. Por ahora, se desconocen las razones, si fue cerrada porque así lo quiso la presentadora de Día a Día o si, por el contrario, fue inhabilitada después de la polémica. Los usuarios en redes no han dudado en comentar al respecto. “La gente en este país es muy tóxica”, “en unos días renace como el ave fénix”, “explantó la cuenta”, “prefirió cerrarla antes que admitir que se equivocó”, “la cuenta está tan plana como una pared”, “hay que conectar el cerebro con la lengua”, son algunos de los comentarios que han hecho los internautas.