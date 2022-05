´Adiós amor´, Christian Nodal borró el ultimo tatuaje con Belinda

Hace casi 4 meses, Christian Nodal y Belinda terminaron su relación. Se habían comprometido en España. Foto: Instagram

Christian Nodal está decidido a borrar cualquier huella de su relación con Belinda, la cantante con la que vivió una apasionada historia de amor que nació cuando eran jurados de La Voz México. Su romance, que duró tres años, estuvo a punto de terminar en matrimonio. Su compromiso, en España, con un anillo de diamantes de tres millones de dólares de por medio, parecía ser el final de un cuento de hadas. En esa época el intérprete de Botella tras botella declaró, en una entrevista con Despierta América, que quería casarse dos veces, una por lo civil y otra por la iglesia, y que muy pronto sucedería la primera. Todo cambió, y el cantante sorprendió al mundo el 12 de febrero de este año, cuando anunció la ruptura de su relación. Desde entonces el cantante de 23 años se ha encargado de ir borrando los tatuajes que en su momento plasmó en su piel para demostrar su amor por la cantante de 32 años.

¿Cuántos tatuajes se hizo Nodal por Belinda?

Christian Nodal llevaba en cuatro partes de su cuerpo imágenes alusivas a su ahora exprometida: palabra ´Beli´, que lucía cerca de su oreja, el número 4, los ojos de la cantante, que llevaba en el pecho, y el último, en la frente, la palabra ´Utopía´, nombre de uno de los álbumes de estudio de su amada. Todos fueron desapareciendo, pues fueron reemplazados, el de la oreja por los símbolos de las cartas de la baraja, y el de los ojos por algo más simbólico. “Me tapé, tenía unos ojos, me los tapé con unas alas. Fue un diseño de gusto, yo tengo dos polos: lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio”, le dijo en su momento al programa Venga la alegría.

Esto sucedió con el tatuaje de ´Utopía´

En medio de su gira, Forajido Tour, el cantante aprovechó su estancia en San José de Costa Rica y visitó Samsara Tatoo Studio, lugar especializado en tatuajes. Allí no sólo estrenó varios, sino que hizo que estuvo en un estudio de tatuaje en San José de Costa Rica, se hizo nuevos tatuajes y aprovechó para quitarse el último que tenía en honor a Belinda, la palabra ´Utopía´, en homenaje al nombre del disco que Belinda lanzó en 2006. La palabra estaba acompañada por un corazón rojo. Nodal lo reemplazó por una flor hawaiana.

