Adriana Arango de ‘Ana de Nadie’ revela cómo es su relación con Robinson Díaz

En entrevista con la presentadora Violeta Bergonzi para la capsula Venga le cuento, del programa Buen día Colombia, la actriz Adriana Arango, quien por estos días interpreta a Violeta en la telenovela Ana de Nadie, habría dado luces de su actual relación con el también actor Robinson Díaz, con quien, tras haber superado una sonada infidelidad, ya no estaría compartiendo vida íntima, según contó en la mencionada entrevista.

Te puede interesar: ‘Premios Platino celebran 10 años este 22 de abril con grandes invitados’.

LA INFIDELIDAD DE ROBINSON A ADRIANA

Adriana Arango y Robinson Díaz se casaron en 1993, y fueron por años una de las parejas más estables y queridas de Colombia. En 2009 se conoció de la relación del actor con su colega Sara Corrales, con quien compartía set en la telenovela Vecinos. Luego de una crisis matrimonial que los llevó a la separación, Adriana y Robinson se dieron una nueva oportunidad y recuperaron su matrimonio, como lo cotaron para la portada de la revista Vea de julio del 2016. A pesar de su acercamiento, ahora parece que el rumbo de la relación cambió, pues, según la reciente entrevista que Adriana le concedió Violeta Bergonzi, su relación es de amistad.

Adriana Arango y Robinson Díaz para la portada de la revista Vea de julio del 2016 Foto: Revista Vea

LAS DECLARACIONES DE ADRIANA ARANGO

Para la capsula Venga le cuento, del programa Buen día Colombia, y en medio de una sesión de ‘desmaquillaje’, la presentadora conversó con la actriz, quien le hizo contundentes declaraciones sobre infidelidad y la actual relación que tiene con su esposo Robinson Díaz. La entrevista, que inicia hablando sobre la manera en que la actriz asume el paso de los años, poco a poco toma otro rumbo, al asociar el personaje de Adriana Arango en Ana de Nadie con su vida real.

Te puede interesar: ‘Pálpito 2: actores de la serie de Netflix que son pareja en la vida real’.

Bergonzi introduce al tema a Adriana, hablando de la “inseguridad que pueden llegar a sentir las mujeres cuando son cambiadas por otra y sentirse culpables”, a lo que Adriana respondió: “En mi caso, cuando me pasó, que fue tan terrible… Yo creo que yo si nací con una autoestima muy parada, y por un hombre jamás, jamás debemos competir”. A la pregunta “¿Cuándo te pasó tenías esa misma seguridad o llegaste a compararte con la otra persona?” , la artista contestó, “Yo cómo me voy a comparar con una persona 15 años menor que yo, o sea, da risa la comparación. Además, qué vamos a comparar, yo tenía una vida completa con ese esposo”.

“ESO ES IRREPARABLE”: ADRIANA SOBRE INFIDELIDAD

Luego de casi dos minutos de entrevista, Violeta Bergonzi le preguntó a Adriana Arango si se podía perdonar una infidelidad, interrogante que la paisa absolvió con determinación: “Yo creo que eso es irreparable, de pronto uno termina siendo con el tiempo como ‘amiesposos’, amigos esposos, alguien que yo quiero, que es mi esposo o fue mi esposo o lo que sea y que hacemos cosas juntos a veces, porque pues uno queda siendo familia y tal, pero como pareja, como intimidad, eso no se puede reparar”. Para finalizar, la presentadora del programa le preguntó, “¿O sea que Robinson hoy en día es más amigo que esposo?”, y Adriana le respondió, “Sí claro, o sea, nos entendemos en muchas cosas, pero no, eso son como los abuelitos… no cada uno en su pieza, sino cada uno en su apartamento (risas)”.

Te puede interesar: ‘Más noticias de la farándula nacional e internacional’.