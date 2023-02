Alberto Linero confirmó que se casó con María Alcira Matallana

A pesar de retirarse del sacerdocio de la Iglesia Católica en 2018, Alberto Linero es aún considerado como un gran referente de la espiritualidad para sus seguidores colombianos e internacionales. Desde entonces, ha sido muy hermético con su vida privada, pero no fue impedimento para hacer pública su relación sentimental con María Alcira Matallana Batista.

Con la mujer se muestra muy poco, pero cada que lo hace, sus fanáticos lo ven viviendo su mejor momento, muy feliz y enamorado. Con la también empresaria se habría conocido mientras trabajaban juntos, después de que ella viviera algunos años en Argentina y se hubiera casado en su pasado. Hace unas horas, se conoció que el exsacerdote ya estaría conviviendo bajo el mismo techo y habría entablado lazos religiosos con su compañera, dato que muchos desconocían, y del que se rumoreaba desde el 2021.

Alberto Linero y su novia María Alcira Matallana Foto: Instagram

Alberto Linero ya estaría casado con su novia María Alcira Matallana

Ayer, el presentador de Lo Sé Todo, Ariel Osorio, aseguró que el también conocido como ‘Padre Linero’ se habría unido matrimonialmente con su pareja. “Contaron que la pareja convive bajo matrimonio y su relación está más que formalizada”, dijo. También aseguró que, después de su íntima boda, ya estarían viviendo bajo el mismo techo. “No muchos conocidos estaban presentes”, contó el presentador sin ofrecer más detalles de la ceremonia.

Hace unos minutos el mismo programa de entretenimiento mostró un corto video donde Alberto Linero confirmó, en exclusiva, haber contraído matrimonio. “Si ya me casé, no digo más nada”, aseguró. “María Alcira ha sido na bendición para mí, ella ha sido la confirmación de Dios de que tomé una buena decisión”, finalizó. Hasta el momento, el también comentarista de radio continúa activo en redes compartiendo sus conocimientos espirituales con sus 1.4 millones de seguidores en Instagram, sin embargo, no ha mostrado detalles de su unión.