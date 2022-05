Alejandro Aguilar, esposo de Ana Karina Soto se accidentó ¡Esto le pasó!

Ana Karina Soto uno de los momentos más difíciles de su vida. Hace pocas horas se confirmó que su progenitora, doña Juana de Dios Arévalo, falleció luego de golpearse la cabeza al sufrir una fuerte caída por unas escaleras. La mamá de la presentadora fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde estuvo internada por varios días hasta que se produjo su deceso.

Te puede interesar: Falleció la mamá de Ana Karina Soto, presentadora de ‘Buen Día Colombia’

Desde que ocurrió el grave suceso, la presentadora de Buen día Colombia se fue para Cúcuta, ciudad donde vivía su madre. Su esposo Alejandro Aguilar la acompañó por unos días, pero luego tuvo que regresar a Bogotá por unos compromisos laborales. Sin embargo, en la mañana del pasado miércoles, también sufrió un accidente. Así lo contó en sus redes sociales.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Esposo de Ana Karina Soto se accidentó

Mientras se movilizaba en una bicicleta, el actor y director Alejandro Aguilar fue atropellado por un carro. Afortunadamente no pasó a mayores, pese a que su ‘caballito de acero’ quedó completamente dañado. “Él se atravesó y me cerró. El señor paró, pero pudo haber sido peor. Como quedó la bici, que se dobló, todo. Siempre es importante llevar protección, y la puerta me recibió sobre el casco. La pierna sí fue la más afectada, está inflamada la rodilla”, aseguró.

De igual manera, contó que aún así se fue a trabajar, pero al regresar en la noche a su casa, el dolor le pasó factura. “Cometí la osadía de que me fui a ensayar así y pasé una noche terrible. Los dolores terribles. Ya duchándome sentí los raspones y los golpes en la pierna. Evidentemente, la derecha es la más afectada”.

En cuanto a la muerte de su suegra, Alejandro Aguilar realizó una publicación en su cuenta de Instagram. “El cielo nuevo y la tierra nueva… un lugar para ser feliz. Una alegría absolutamente esperanzadora después de partir. ¡Buen viaje! El dolor siempre será para los que continúan pedaleando. Todo estará perfecto”.

Te puede interesar: “Pido respeto”: esposa de Mr. Black no aguantó más críticas tras muerte de su hijo