Alejandro Riaño, Juanes y otros famosos que se hicieron la vasectomía

Son varios los famosos que han decidido no tener más hijos. Ellos escogieron un método que no es doloroso ni complejo: la vasectomía.

La vasectomía es una opción que cada vez se va volviendo más popular entre los hombres. Algunos lo hacen por proteger a sus mujeres de los efectos secundarios de los anticonceptivos y otros, simplemente porque no quieren ser padres o no desean más hijos.

“Cortamos el chorro. Vamos tranquilos, emocionados”. Tras el nacimiento de sus mellizos, el comediante Alejandro Riaño se hizo la vasectomía y, de paso, invitó a los hombres a que se practiquen la operación.

“Les cuento que es un procedimiento muy sencillo, no duró más de 15 o 20 minutos… Además, es reversible, entonces la invitación es a los hombres a que se la hagan, de verdad, porque la mujer pone todo y es de admirar, en la mujer, la ligadura de trompas es tenaz. Así que señores, los invito para que se la hagan. Esto es de parte y parte”, aseguró en su cuenta de Instagram. El humorista, famoso por su personaje Juanpis González, es padre de Matilde, Antonio y Agustín.

Otro que decidió realizarse la vasectomía fue el cantante colombiano, Juanes, padre de Luna, Paloma y Dante. No descartó la idea de tener otro hijo más adelante. “Creo que si algún día quisiéramos tener otro hijo pues, no sé, haríamos la operación de inversa o algo así, no sé. Pero por ahora estamos muy contentos con nuestros tres hijos y estamos dedicándoles todo el tiempo a ellos”, expresó en alguna oportunidad.

El actor Variel Sánchez, padre de Valentín y Ramón, aseguró el año pasado en una entrevista con Lo sé todo, que estaba próximo a realizarse la operación. Según contó, habló con su esposa, la también actriz Estefania Godoy, sobre esa decisión y de los planes de volver a tener otro bebé. “Yo creo que si llega otro integrante a la familia va a ser por adopción, nos parece una belleza, nos parece increíble y yo creo que sería una oportunidad que nos daríamos y si llega una chiquita a este hogar será así, por adopción”, relató.

Sebastián Vega, padre de Matías y Luca, también reveló que irá junto a su amigo Variel a realizarse la vasectomía, pues ni él ni su esposa Valentina Ochoa Pardoux quieren más hijos.

Después de tener dos hijos, Matías y Violeta, con Catalina Gómez, el actor Juan Pablo Llano también se hizo la vasectomía. “Siempre tuve claro que quería tener dos hijos y los tuve, con la mujer que amo”, dijo en una entrevista con Suelta la Sopa.