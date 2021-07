Ana Sofía Henao inició proceso legal contra hombre que la acosa

Te puede interesar: “Casi nos matamos” Lorna Cepeda y el angustioso momento que vivió en una moto

Hace unos días, la modelo antioqueña Ana Sofía Henao, aprovechó su cuenta de Instagram para contarles a sus seguidores que se sentía hostigada por un hombre que constantemente la asedia a ella y a su esposo en redes sociales. Pese a que lo han bloqueado muchas veces, el sujeto abre un perfil nuevo para seguir con su plan. Ese día, les pidió asesoría a sus seguidores, pues según ella, ya no sabía qué más hacer para quitárselo de encima.

Recientemente, en una entrevista con el programa Lo Sé Todo, la también escritora afirmó que, cada día, la situación se vuelve más compleja.

“Cuando ya empecé a ver que la cosa era seria porque le escribe también a mi esposo y al trabajo de mi esposo, ahí yo dije, bueno, no podemos ser tan tranquilos con este tema porque Dios no quiera, uno no sabe qué pueda pasar”.

De igual manera, la modelo afirmó que ese hombre necesita recibir ayuda médica, pues según ella, debe tener algún problema mental. “Creo que es una persona enferma y por eso siento también lástima porque debe necesitar tratamiento médico y sería importante que su familia también lo tuviera claro”, afirmó en el programa de televisión.

Entre tanto, Ana Sofía expresó que, debido a las constantes amenazas, ya puso en manos de las autoridades el caso.

“Estamos en un proceso para identificarlo para que se tomen las medidas respectivas. Yo con esto no quiero crear una polémica ni nada por el estilo, simplemente estoy protegiendo mi vida y la de mi familia. Las autoridades se están encargando del caso y esperemos que todo siga por muy buen camino”.