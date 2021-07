“Casi nos matamos” Lorna Cepeda y el angustioso momento que vivió en una moto

Te puede interesar: Sebastián Martínez responde a quienes critican la edad de Kathy Sáenz

La actriz Lorna Cepeda, recordada por su papel de Patricia Fernández en Betty la fea, narró los angustiosos momentos que vivió luego de que a la moto en la que iba con su novio se le explotara una llanta que les hizo perder el control mientras se dirigían por la autopista de Los Cabos, en México.

“Veníamos con los cascos, todo puesto, y de repente oigo un sonido durísimo. La llanta se nos reventó y empieza (la moto) a deslizarse de carril en carril, se iba para los lados. Yo me agarré muy fuerte y con la mano empecé a avisarle a los de atrás para que pararan y no nos atropellaran”, dijo en diálogo con Vea.

Inmediatamente, la actriz, en medio del susto y del desespero, empezó a implorarle a Dios para que guardara sus vidas: “Empecé a decir ´Jesús por favor ayúdanos, sálvanos, te lo pido, te lo ruego´. Estuvimos luchando una cuadra, mientras se lograba bajar la velocidad. Finalmente logramos salir de ahí bien”.

Afortunadamente, su novio Juan David Morelli, quien iba manejando y con quien lleva varios meses de relación, fue ganador de un campeonato de motos y tenía el conocimiento para maniobrarla de la mejor manera. “Gracias a Dios, mi novio logró estabilizar la moto, pero yo dije, ´nos vamos a matar y si no, nos van a atropellar aquí en plena autopista´”.

Por su parte, Lorna confesó que llevaba varios días quejándose por su aumento de peso, pero que, si no hubiera sido por sus 3 kilos de más, el desenlace hubiera sido otro.

“Nos dijeron que, si yo no hubiese estado ahí en esa moto y si no hubiese habido contrapeso, otra historia estaríamos contando y quién sabe qué nos hubiera pasado. Gracias a Dios salimos vivos”. Por esa razón, aprovechó para enviar un jocoso mensaje a todas las personas, que, como ella, han reprochado en algún momento su peso. “La moraleja es nunca te quejes de tragar porque no sabes en qué moto te vas a trepar”.