Andrea Nocetti respondió a críticas por su embarazo de gemelos a los 44 años

Andrea Nocetti es una reconocida actriz cartagenera, de descendencia italiana, que se hizo famosa por sus múltiples papeles en la televisión colombiana como El pasado no perdona, Así es la vida, El engaño, Nuevo rico, nuevo pobre, Bermúdez, La Madame, entre otras.

El 21 de enero del 2020 se convirtió en madre por primera vez de su hijo Lucian Minski, fruto de su amor con su esposo Elliot Minski. En ese momento, la actriz tenía 42 años.

Andrea Nocetti está embarazada de gemelos

La también modelo sorprendió hace unos meses confirmando que estaba embarazada por segunda vez, pero no de un solo bebé sino de dos. La actriz se había sometido a un tratamiento in vitro, pero nunca se imaginó que el embarazó sería múltiple. “Dije ‘es ahora o nunca’ porque ya el tiempo me cogió, la edad. Entonces empecé mi proceso… Me hicieron la transferencia del embrión y ‘cuajó’ perfecto. Cuando me hicieron la ecografía de cinco semanas y media, me dicen que son dos; eso no puede ser posible porque solo pasa en el 25 % de los casos, de gemelos. Fue solamente un embrión el que me implantaron, así que nunca me lo imaginé (...) Me pusieron uno solo y se dividió”, dijo en una entrevista con La Red.

Andrea Nocetti responde a críticas por su embarazo

Aunque la actriz está muy feliz por la llegada de sus dos bebés, en redes sociales la han llenado de críticas por la edad. “Me decían: ‘Ay no, pero ya está muy vieja, pareces abuela’. Obviamente hay abuelas de mi edad porque los tuvieron súper temprano, pero siento que a esta edad se ha logrado más cosas, se tiene un mayor entendimiento sobre un hijo”, señaló.

Pese a las críticas, Nocetti también ha recibido buenos comentarios y muchas felicitaciones por sus hijos. “Muchas felicidades y que Dios los traiga bien de salud que es lo importante”, “qué emoción, siempre la llegada de un bebé es motivo de alegría y esta vez multiplicado”, “Divina, qué alegría ahora serán 3 preciosuras que alegren tu vida”, “qué bendición tan grande”, “qué lindo”, “Dios te bendiga a ti y a esos bebés”, “qué noticia tan maravillosa”.