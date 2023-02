¿Paola Jara está embarazada? Jessi Uribe sorprendió con su respuesta

Una de las parejas más comentadas del mundo de la farándula en Colombia es la conformada por los cantantes de música popular Paola Jara y Jessi Uribe.

Jessi Uribe y Paola Jara Foto: Instagram

Desde que están juntos, los artistas han sido protagonistas de múltiples comentarios en redes sociales por parte de algunos internautas que han estado a favor y en contra de su relación. Pese a que han sido criticados, los esposos prefieren seguir presumiendo su amor sin temor al qué dirán.

¿Jessi Uribe y Paola Jara se convertirán en padres?

Aunque el intérprete de Dulce pecado tiene cuatro hijos con Sandra Barrios, su primera esposa, no ha descartado la posibilidad de tener uno más con Paola Jara, quien se convirtió en su esposa el 14 de mayo del año pasado.

En un principio, la cantante de Murió el amor había afirmado que no quería tener hijos; sin embargo, luego dejó abierta la posibilidad de, si llegaba a pasar, lo recibirían con mucho amor, pues a Jessi sí le gustaría tener un bebé suyo.

“Prefiero no dar un no rotundo porque no sé si en un par de años amanezca con la idea loca de decir: quiero un bebé”, dijo hace un tiempo Paola. Por su parte, Jessi había expresado: “Tengo 4 hijos, pero si ella quiere, estoy listo. Será cuando Dios quiera”.

En los últimos días, algunos cibernautas comenzaron a especular que, supuestamente, la antioqueña estaba embarazada. Un seguidor no se quiso quedar con la duda y a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram, le preguntó directamente al santandereano. “¿Es verdad que Paola Jara está embarazada?”.

Sobre eso, Jessi contestó: “ojalá, ojalá”. Su respuesta dejó sorprendidos a muchos de sus seguidores, quienes creen que el artista no fue tan contundente, sino que, por el contrario, estaría insinuando que tienen dentro de sus planes ser padres en un tiempo no muy lejano.

Jessi Uribe y Paola Jara criticados por celebrar San Valentín

El pasado 14 de febrero se celebró el Día de San Valentín. Millones de parejas alrededor del mundo utilizaron las redes sociales para presumir lo felices y enamorados que estaban. En Colombia no fue la excepción y muchos famosos no dudaron en mostrar los múltiples regalos que recibieron en esa fecha especial.

Paola realizó una publicación acompañada de un romántico mensaje para su esposo. De fondo, le puso la canción Mi bendición de Juan Luis Guerra. “De tu mano siempre quiero caminar por el resto de mis días amor de mi vida feliz día mi amor lindo”.

Sin embargo, no faltaron las críticas por parte de algunos usuarios quienes resaltaron que esa celebración es de Estados Unidos y no de Colombia, pues aquí solo se festeja el Día del amor y la amistad en el mes de septiembre.