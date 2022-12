Andrea Valdiri confirmó accidente de Julián Cabrales en fiesta que ella organizó

Lo que hasta ayer eran rumores, los confirmó Andrea Valdiri durante una cena de navidad que organizaron ella y su esposo Felipe Saruma a sus trabajadores. Desde el fin de semana pasado, usuarios de internet afirmaban que Julián Cabrales, uno de los colaboradores de la productora audiovisual del bumangués había tenido un accidente mientras disfrutaban, junto a la pareja de esposos, de una fiesta de fin de año en un yate en el mar de Santa Marta.

Te puede interesar: Anuel vistió prenda que usaba Karol G cuando eran novios ¿Aún la recuerda?

Varios internautas escribieron a portales de entretenimiento en redes anunciando que el joven se encontraba al borde de la muerte, e incluso compartieron imágenes inéditas de Valdiri y su esposo con cara de preocupados junto al cuerpo del presunto accidentado. “Se cayó del yate en el que estaban de paseo este fin de semana”, escribió un usuario.

¿Quién es Julian, el amigo de Andrea Valdiri y qué le pasó?

Días después, el joven en cuestión reapareció en su Instagram y publicó una fotografía con un mensaje de agradecimiento y confirmando el suceso. “Los milagros existen, tuve un accidente bastante grave, pero gracias a Dios, a mi familia y a mis amigos que actuaron pronto y a todos los que estuvieron orando por mí, tuve una segunda oportunidad de vivir. En medio de la algarabía, de la euforia de cantar las canciones de nuestros amigos, el accidente se presentó, yo me caí desde la parte de adelante del bote y nadie, ni yo, supimos qué pasó debajo del bote, solo que salí del agua sangrando y nadando hacía el bote”, contó. A él se le recuerda por participar en la novela Enfermeras en el personaje de Vicente.

Noticias de Andrea Valdiri: Video: Andrea Valdiri se volvió ‘Papá Noel’ y dio millonarios regalos a empleados La creadora de contenido Andrea Valdiri no se midió en gastos para celebrar la Navidad en su casa con sus trabajadores. Así los sorprendió. Leer más Video: Andrea Valdiri se volvió ‘Papá Noel’ y dio millonarios regalos a empleados Adhara, hija de Andrea Valdiri, derritió las redes con sus nuevas palabras La hija menor de Andrea Valdiri, Adhara, de un año, sorprendió con su habilidad para sostener una conversación. Me interesa Adhara, hija de Andrea Valdiri, derritió las redes con sus nuevas palabras

¿Qué le pasó a Andrea Valdiri?

En el relato, el joven contó que Andrea fue una de las que se lanzó al agua para socorrerlo. “En la clínica llamaron a mi familia, mis Ángeles, a contarles que me había cortado y que estaba en el hospital, para sorpresa de todos tenía un trauma cráneo encefálico severo, me partí la cabeza y tenían que operarme. Me intervinieron cuatro veces, pegaron mi cráneo, lo dejaron sin astillas, lo drenaron y acomodaron mi piel capilar, sin embargo, por la urgencia estuve entubado por más de 24 horas. ¡Cuando desperté! Sentí que todo era un sueño, que no sabía dónde estaba una habitación fría y blanca, solo pude llorar, tenía un tubo en mi boca, las enfermeras se me acercaron, yo movía los pies y ellas decían: “¡eres un milagro!””, escribió.

Vea también: Viaje de Shakira a Dubái complicaría custodia de sus hijos con Piqué

Por su parte, ‘La Valdiri’ publicó, ayer en la noche, una captura de llamada donde se ven a ella y al joven hablando. “Dios te ama y nosotros también. Eres un milagro”, escribió para referirse al tema por primera vez.

Julián Cabrales y Andrea Valdiri accidente Foto: Instagram