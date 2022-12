Video: Andrea Valdiri se volvió ‘Papá Noel’ y dio millonarios regalos a empleados

En más de una ocasión, la creadora de contenido Andrea Valdiri ha mostrado su buen corazón con su familia, sus trabajadores y personas de bajos recursos. La barranquillera siempre tiene presentes las ocasiones especiales para ayudar a los más necesitados o recordar a sus allegados lo mucho que le importan.

Los cumpleaños, Halloween y Navidad son algunas de las épocas favoritas de la esposa de Felipe Saruma, que para celebrar en diciembre se disfrazó de ‘Papá Noel’. Con traje rojo, cabello y barba blanca y dos almohadas simulando un gran estómago, la bailarina de 31 años repartió costosos regalos a los trabajadores que la acompañan diariamente en su casa campestre de Barranquilla.

Celulares, motos y más regalos de Andrea Valdiri a sus trabajadores

La madre de Adhara e Isabella escogió una noche de esta semana para homenajear a sus trabajadores y con la creatividad que la caracteriza, los sorprendió de la mejor manera. Antes de entregarles sus regalos, vestida del famosos personaje símbolo de la Navidad, la influencer decidió asustar a algunos de ellos.

Con Claudia, una de sus empleadas, se escondió en la oscuridad y la asustó con un grito. “Hoy me voy a convertir en Papá Noel, voy a asustar a todos los que trabajan en mi casa. Este es un detallito muy lindo que le dimos entre Saruma y yo, feliz Navidad, para ti, la tienes a tu lado, mírala”, dice Valdiri mientras le entrega unas llaves a la mujer que se pone a llorar cuando ve una moto negra parqueada a su lado derecho.

A la reconocida Kelly, a quien se ve compartiendo mucho tiempo con las hijas de la también empresaria, le regaló un viaje a San Andrés para disfrutar de unas merecidas vacaciones al lado de su hijo y esposo. ‘El Flaco’ recibió dos cajas, que contenían un costoso celular IPhone además de uno audífonos inalámbricos de una reconocida marca. Laura, que recibió hace poco una moto de parte de la creadora de contenido, destapó otra caja, que también tenía en su interior un celular.

¿Qué se hizo Andrea Valdiri en la cara?

En el mismo video, y antes de que sus seguidores lo notaran, ‘La Valdiri’ contó la razón de la faja de rostro que llevaba puesta. “No me pregunten, pero yo después les digo qué me estoy haciendo para quedar más bella porque me duele mucho. Sé que voy a quedar divina, grabé todo porque ustedes saben que yo nunca les he ocultado nada, si puedo decirles todos mis secretos para verme bella lo hago porque no tengo por qué esconderles mis cirugías”, dijo la barranquillera.