Andrea Valdiri contó qué hace para pasar las tristezas: “Supero todo en mi vida”

Andrea Valdiri no deja de ser una fuente de inspiración para sus 8.7 seguidores en Instagram, quienes la siguen por su creatividad, pero también por su carácter, personalidad y sus obras sociales. La influencer también recibe bonitos comentarios cuando publica momentos de su vida cotidiana junto a su familia, integrada por su mamá, sus hijas Isabella y Adhara, y su esposo, el bumangués Felipe Saruma .

Te puede interesar: Cocodrilo, alacrán y serpiente: las temibles visitas de Andrea Valdiri en su casa

Cuando se trata de compartir tiempo con los suyos, demostrarles agradecimiento y cariño a sus trabajadores o ayudar a los más necesitados, la barranquillera de 31 años no se mide en gastos y demuestra que los detalles y el tiempo de calidad son sus prioridades. Recientemente, y a pesar de la privacidad que mantiene con algunos temas, la generadora de contenido decidió hacer algunas confesiones acerca de su vida.

Andrea Valdiri envió mensaje de admiración a sus seguidoras

Mientras se dedica a mostrar sus nuevos disfraces para Halloween, ‘La Valdiri’ publicó otro de sus podcasts, grabado con el también influencer José Pareja. Esta vez, ella fue la entrevistada. Primero recordó los artistas de talla internacional que le dieron la oportunidad de bailar en sus videos musicales, cuando apenas ingresaba al mundo artístico. Daddy Yankee, Nicky Jam, Farruko y Sebastián Yatra son algunos de ellos.

Vea también: Karol G, Bad Bunny y Daddy Yankee entre las mejores giras mundiales

“Es divino porque todos ellos fueron super respetuosos conmigo, me abrieron las puertas, me dieron una oportunidad grandísima, porque yo pasaba de bailar champeta a esto y ellos de una decían, ‘oye esta pelada tiene talento’, y se encargaban de resaltar todo lo bonito tuyo”, comentó, para luego confesar un oscuro momento que atravesó días antes de dar a luz a su primera hija, Isabella, que ahora tiene once años.

“Si me quise rendir una vez. Recuerdo que estaba sentada en el balcón donde vivía mi hermana. Me senté y yo miraba abajo y dije ‘¿qué carajo voy a hacer ahora?’ En esa época yo no tenía ni para el bus, no sabía qué hacer, ni a qué dedicarme. Yo creo que todos los seres humanos hemos pasado por ese momento, donde dudamos de nosotros mismos”, reveló. En la mencionada charla también habló de sus hijas, a quienes se refirió como el mayor motor de vida y el motivo que la hace levantarse todos los días.