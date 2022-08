Andrea Valdiri regresó a redes sociales luego de varios días de ausencia, motivados por un problema técnico en su Instagram, inconveniente que ya solucionó. Como solo ella lo sabe hacer, volvió para dedicarle todo su contenido a Carmen Valdiri, su mamá, a quien le celebró su cumpleaños.

Como ya lo ha demostrado con sus seguidores, el corazón y generosidad de la barranquillera no tienen límites, y mucho menos cuando de su familia se trata. Para homenajear a su progenitora, la mamá de Isabella y Adhara se vistió de hada madrina y le concedió 100 deseos a la festejada.

Andrea Valdiri se vistió de hada madrina para sorprender a su mamá con 100 regalos

Antes de mostrar la larga lista de regalos que le dio a la cumpleañera, la creadora de contenido publicó una foto con su mamá junto a un camión que llevaba el nombre de la mujer. “Este es uno de los días más importantes para mí como hija, quise hacer un cumpleaños súper diferente porque siempre ando con la pachanga, pero esta vez quería cumplirle unos deseos a ella, la responsabilidad de uno es ser buen hijo y entregarles mucho amor a los papás”, dijo la barranquillera, mientras bromeaba sobre quedarse sin sueldo por el resto del mes con la cantidad de regalos costosos que le daría a su madre.

Después de alejarse por unos días de las redes, Andrea Valdiri regresó para celebrar el cumpleaños de su mamá. Foto: Instagram - Instagram

Para la entrega de algunos de los 100 regalos, la esposa de Felipe Saruma decoró su casa con globos y serpentinas. Entre la larga lista de presentes estaba un bono de 40 millones para usarlo con su odontóloga de confianza, un apartamento completamente nuevo y amoblado, bolsos de marca, además de un viaje a Punta Cana, que pagó el esposo de Valdiri. “Este es un hijo que me gané” , declaró la cumpleañera al abrazar y agradecerle a su yerno.

Antes de empacar maletas y subirse a la medianoche a un avión, la influencer dejó una reflexión para quienes critican su manera de “despilfarrar” el dinero. “Yo estoy en este punto de mi vida donde estoy bien económicamente, me siento realizada y por qué no podría un momentico prestarle atención a mi querida madre que fue la que me tuvo, me soportó, se trasnochó y la que todo el tiempo estuvo ahí y convertir sus deseos realidad”. Por el momento, la lista continúa y el viaje apenas empieza. Los fanáticos de la bailarina no se despegan de sus redes sociales para descubrir más detalles.