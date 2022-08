Miguel Ignacio Mendoza Donatti, más conocido como Nacho , accedió a la nacionalidad colombiana en febrero del 2019 y desde ahí vive agradecido con el país que le abrió las puertas y lo trata como un ciudadano más.

Recordado por ser uno de los vocalistas del dúo Chino & Nacho, que integró desde el 2007 y que permaneció durante 10 años, el nacido en Venezuela recordó, en exclusiva para la revista Vea, sus inicios en la música, de la que es portada en su edición más reciente.

¿Nacho se quedará a vivir en Colombia? Esto nos confesó el jurado de ‘La Voz Kids’

Después de participar como jurado en La Voz de República Dominicana, el artista fue convocado por Caracol para estar por primera vez como jurado del programa La Voz Kids Colombia. Su amor por el país es tan fuerte que no descarta radicarse definitivamente en alguna ciudad de nuestro país. “Estuve en Colombia hace mucho durante un mes, pero en circunstancias complicadas, con papeles y asuntos políticos que me agobiaban en ese entonces y que gracias a Dios ya no existen en mi vida. Por eso digo que esta es mi primera vez en Colombia y he estado seriamente pensando en radicarme con mi familia acá”, contó el artista.

Nacho de ‘La Voz Kids’: tres carreras y un ‘reality’

El cantante de 38 años, habló de los caminos que eligió antes de quedarse con la música. Cursó tres carreras diferentes, pero no se graduó. “Empecé a estudiar Ingeniería Electrónica y me iba muy bien, pero necesitaba la música, la ciudad donde estaba no me brindaba lo que yo quería entonces le dije a mi papá que me quería mudar. Me fui a vivir con mi madre, pero no había esa carrera y ella quería que estudiara, entonces me sugirió estudiar leyes, porque se dio cuenta que hablaba mucho como los abogados”.

Nacho dejó las dos carreras cuando iba a la mitad, pues en ambas ocasiones, la música le presentaba oportunidades. “Pude participar en un reality show en Caracas, todo se fue dando, aunque no quería abandonar los estudios así que inicié Comunicación Social que era la que más se asemejaba a la música”. Debido a la fama internacional que adquirió, el artista abandonó nuevamente su tercera carrera, pero no descarta finalizar alguna en este momento, pues se considera un apasionado por el estudio.

Datos curiosos que tal vez no sabías de Nacho

En su paso por la Revista Vea, el intérprete de Báilame y Destino, nos contó los alimentos que no come y algunos hábitos de vida. “No me gusta el salmón, ni el pollo, ni el perejil, no como mayonesa. Tengo que dormir con el televisor prendido. Me gusta que los gabinetes estén siempre cerrados”.