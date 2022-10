Andy Rivera luego de terminar su relación con Lina Tejeiro: “ahora mi novia es…”

Muchos guardaban la esperanza de volver a ver a Lina Tejeiro y Andy Rivera juntos y, aunque lo volvieron a intentar hace pocos meses, en definitiva, su amor no logró consolidarse como antes, así que decidieron tomar nuevamente caminos separados.

El cantante de música urbana, Andy Rivera, exnovio de Lina Tejeiro, habló sobre su situación sentimental. Foto: Revista Vea - Revista Vea

Al parecer, su historia de amor ya es tema del pasado, pues actualmente, Lina sostiene un romance con el también cantante paisa Juan Duque con quien se ha dejado ver muy enamorada. Sus románticos mensajes en sus perfiles de Twitter son muestra de ello.

Hace unos meses, el intérprete de La oficial abrió su corazón y reveló que estaba enfrentando unos cuadros de depresión que lo han llevado a alejarse un poco de los escenarios, las redes sociales y los medios de comunicación. Según dijo, se encontraba recibiendo el apoyo de profesionales para salir de esa difícil etapa de su vida.

Debido a eso, el artista se ha vuelto muy reflexivo en sus redes sociales, donde, de vez en cuando, expresa sus sentimientos sobre el amor, la depresión, la música y más temas relacionados de su cotidianidad.

¿Andy Rivera tiene nueva novia?

Recientemente, Andy abrió la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en su cuenta de Instagram para que sus seguidores le preguntaran sobre algún tema en específico. Uno de los temas que más les genera curiosidad a sus fanáticos es sobre su vida sentimental.

Un usuario le preguntó si tenía novia, pues después de su relación con Lina Tejeiro no se ha vuelto a ver con otra pareja. Ante eso, respondió: “No tengo novia y considero que no es el momento de tenerla y menos pasando el momento que estoy pasando”, dijo.

El cantante reconoció que no quiere hacerle daño a nadie ni tampoco quiere ser lastimado. “El dolor de las personas hace que uno se conecte mucho y no quiero que alguien conecte conmigo a través de mi dolor, nos emparejemos y que luego yo me empiece a sentir mejor y deje a esta persona a un lado. En este momento siento que podría causar más heridas que alegrías en una relación romántica, mejor solo por ahora”, enfatizó.

¿Cuál es la situación sentimental actual de Andy Rivera?

El artista está enfocado en salir adelante de su depresión, en sanar su corazón y su mente, para luego sí, abrir nuevamente su corazón. “Yo quiero escoger a mi pareja desde la salud y desde un corazón muy sano, desde otro tipo de madurez, entonces ahora mi novia es la autoestima y estar bien”.