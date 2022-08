Andy Rivera se sinceró hace unos días con sus más de cinco millones de seguidores en Instagram y reveló que desde noviembre del año pasado atraviesa por un fuerte episodio de depresión diagnosticada.

Sus ganas de estar bien son más fuertes, y además de la ayuda profesional que recibe, prefirió en varias ocasiones alejarse del ojo público y enfocarse en su salud mental. Sus fanáticos no lo abandonan y le envían mensajes de apoyo constantemente. El artista también regresa cada tanto a las redes sociales y comparte momentos en familia o de sus proyectos musicales.

Andy Rivera preocupó a sus seguidores con nuevo mensaje

En su momento, el pereirano de 27 años aseguró que regresaría poco a poco a la vida pública y social, como se le ha visto los últimos días, en que incluso ha compartido tiempo con otros colegas. “Yo pienso que si me recupero de este diagnóstico digo: ‘¡El hombre en el que me voy a convertir después de esto!’. Pero la chim$%&, son más fuertes mis ganas de vivir y mi voluntad”, contó hace tres días en su Instagram.

Luego, decidió hablar sobre las posesiones materiales “la vida no se arregla sólo con dinero, ni una casa gigante. La felicidad no proviene de las posiciones materiales, ni siquiera las físicas, porque el cuerpo envejece y todos morimos y además no nos llevamos ni un peso a ningún lado”, una reflexión que dice haber entendido con el tiempo y con las experiencias vividas.

Además de confesar algunos miedos y heridas que ha sanado de su pasado, el hijo de Jhonny Rivera también se solidarizó con otras personas que viven con un diagnóstico de depresión. “Hoy entiendo a todo el que esté sintiendo depresión, sea rico, joven, viejo, de Rusia o mi vecino, pero somos más que esa sensación de frustración”.